شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: سوق النفط مستقرة والإمدادات لم تتأثر منذ أحداث سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي لتقنية البترول في مركز إكسبو للمعارض بالظهران، حيث تستضيف المملكة المؤتمر الدولي الأبرز في مجال النفط والغاز للمرة الأولى بعد مرور 12 عامًا على انطلاقه، وتستمر فعالياته 3 أيام، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة. ويشهد المؤتمر حضور عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء وقادة صناعة الطاقة من أنحاء العالم، والموردين وشركات الخدمات، والمستثمرين في قطاع الطاقة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن الوضع الآن في المنطقة مستقر، وهذا ما نسعى له جميعًا، بينما ستواصل المملكة فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات بالمنطقة.

تعزيز الإيرادات

وأكد سموه في تصريحات للصحفيين خلال المؤتمر أن الأسواق مستقرة، والإمدادات لم تتأثر منذ أحداث سبتمبر، فيما أن المملكة تحافظ على طاقة إنتاجية فائضة.

وأضاف: ليس هناك مُورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة، في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل المملكة بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط.

وقال سموه: إن المملكة التزمت في اجتماع «أوبك» الأخير بإنتاج 9.744 مليون برميل، ما يعني أن لدى المملكة طاقة فائضة تصل إلى 2.256 مليون برميل طاقة إنتاجية غير مستغلة، ونأمل أن تنتهي الظروف ونحن لم نستخدم هذا الفائض.

ولفت سموه إلى أن وقت مراجعة اتفاق «أوبك+»، لخفض الإنتاج سيتم في 4 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الاستقرار له مفاهيم متعددة. وقال: «بالنسبة للمملكة الاستقرار هو استمرار العرض والطلب، وأن لا تتعرض الأسواق للتذبذبات الكبيرة بين حين وآخر».

وأضاف: إن استقرار الأسعار مهمة كل وزير نفط سعودي، لأنه لا يعنينا ارتفاع الأسعار المؤقت، ولا نفرح بها كثيرًا، وتابع: ما يهم المملكة كمنتج على المدى البعيد هو إيجاد أسواق مستقرة مستدامة تمكنها من تعزيز دخلها على المدى الطويل.

وعن خسارة السعودية جزءا من حصتها السوقية لصالح النفط الصخري، قال سموه: «إن المملكة لو كانت قلقة حول خسارة جزء من حصتها السوقية لما وقعت على اتفاق «أوبك+»، ولفت إلى أن الولايات المتحدة شريك إستراتيجي لها دور كبير في الأمن العالمي».

» تحديات عالمية

وألقى رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي جذب أكثر من 15 ألف مشارك من 70 بلدًا حول العالم، ويتواكب انعقاده مع استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين هذا العام.

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وأشاد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، بالجهات الحكومية في المملكة والجهات العلمية والتجارية على جهودها الناجحة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المرموق في المملكة، بما يُبرز مكانتها في صناعة المؤتمرات والمعارض المهمة.

وقال الناصر: إن من خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 أصبح لدينا منصة مثالية لإثبات أن صناعتنا يمكن أن تكون جزءا من الحل طويل الأجل للتحديات العالمية، في إشارة لضرورة الانتقال إلى مزيج الطاقة ذي الكربون المنخفض وإبراز الدور الذي لعبته صناعة الطاقة في خلق الازدهار الاقتصادي الذي يتمتع به العالم.

وأضاف الناصر: «كجزء من التحوّل الذي يكتنفه المشهد العالمي للطاقة، سيستمر النفط والغاز في الاضطلاع بدورٍ مهمٍ لفترة طويلة قادمة، ونحن ندخل عصرًا جديدًا للطاقة. ولدينا القدرات التي تؤهلنا لأن نتولى زمام القيادة فيما يتعلق بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة إلى جانب الحرص على تقليل الانبعاثات».

وأوضح أنه يثق بالمواهب الشابة والعقول التي تبدع وتبتكر وتطور، فقد أصبح الابتكار ضرورة من أجل إيجاد أفضل الحلول العملية بما يحقق استدامة الطاقة وتوافرها بكميات موثوقة ومعايير بيئية لتحقيق جودة الحياة والازدهار لبلايين الناس حول الأرض.

وشارك م. أمين الناصر في جلسة عامة مع عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين في صناعة الطاقة لمناقشة موضوع مؤتمر هذا العام: «نحو رؤية مزدهرة: عصر جديد للطاقة». كما سيتضمن جدول أعمال المؤتمر مشاركات لقياديين في أرامكو السعودية، وهم النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج، م. محمد يحيى القحطاني، وكبير مسؤولي التقنيات الرقمية، م. نبيل النعيم، ونائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير، م. ناصر النعيمي.

» مشروعات الغاز

وكشف وزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020، عن وجود دراسة لربط الغاز بين مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن الدراسة وصلت إلى مراحل متقدمة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في حين لم يحدد السقف الزمني للانتهاء من الدراسة.

وأكد أن الدراسة تهدف للوصول إلى الآليات المناسبة لتفعيل الربط الخليجي في مجال الغاز على غرار مشروع الربط الكهربائي القائم حاليا بين دول مجلس التعاون.

وقال: إن المساحة التي يجري فيها الاستكشاف تصل إلى 10 آلاف كيلو متر مربع، مشيرا إلى أن البحرين تسعى لرفع إنتاجها من النفط والغاز لمواجهة الطلب المحلي، إذ إنه في عام 2019، وصلت لأعلى طاقة إنتاجية للغاز بنحو 2.2 مليار قدم مكعبة من الغاز، فيما تستهدف الوصول إلى 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إن العام 2020 سيشهد مزيدا من المشاريع في قطاعي النفط والغاز في مملكة البحرين حيث أنجز 35 % من تجديد مصفاة البحرين للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يوميا، وكذلك تطوير حقل البحرين في مجالي النفط والغاز، والاستكشافات في القواطع البحرية، مشيرًا إلى أن شركة (إيني) ستحفر أول بئر استكشافية بعد نحو شهرين.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يُنظِّم ولأول مرة ورش عمل تناقش تعزيز التنوّع والانتماء في قطاع النفط الخام والغاز، وهو مجال أسهمت أرامكو السعودية بتقدمه كثيرًا خلال السنوات الأخيرة.