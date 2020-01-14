شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة وانتعاش الطقس في أمريكا اللاتينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الإثنين رغم التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة والطقس غزير الأمطار في أمريكا اللاتينية ( خاصة البرازيل والأرجنتين) ضغط على الأسعار.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية أن إنتاجها من الصويا بلغ نحو 3.56 مليار بوشل في العام الماضي بارتفاع قدره ثمانية ملايين بوشل عن المتوسط، في حين استقرت المخزونات منها عند 475 مليون بوشل.



وسوف يزور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" واشنطن هذا الأسبوع من أجل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين وإعطاء إشارة البدء للمفاوضات على المرحلة الثانية.



وفي ختام التعاملات اليوم، انخفضت العقود الآجلة للصويا بنسبة 0.4% وأغلقت عند 9.42 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في جلسة الإثنين عند 9.49 دولار وأقل سعر عند 9.38 دولار.