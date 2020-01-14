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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يبحث مع رؤساء 4 دول تطوير العلاقات الثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عدداً من رؤساء الدول المشاركين في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020».
فقد التقى سموه - كلاً على حدة - أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، والرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، والرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل الصديقة، وجيوجي كونوسي كونروت رئيس جمهورية جزر فيجي الصديقة.
تناولت اللقاءات.. العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما تطرق سموه والضيوف إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي انطلق، أمس، وأهميتها في تعزيز العمل من أجل استدامة التنمية في العالم. (وام)
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