«اتصالات»: الجيل الخامس ممكن لإعلام المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ضمن مشاركة «مجموعة اتصالات» في اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني من 12-13 يناير 2020، والذي أقيم، مؤخراً، في نادي دبي للصحافة، بتنظيم من مؤسسة وطني الإمارات ونادي دبي للصحافة، سلط د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات» الضوء على مدى ارتباط وتكامل التكنولوجيا الحديثة والذكية مع قطاع الإعلام، في ظل التطور المطرد الذي يشهده عالم تكنولوجيا الاتصال.

وأكد بن علي في حديثه الدور البارز لقطاع الإعلام في حياة الأفراد والمجتمعات، باعتباره نافذة الخبر، ومصدر الترفيه والتثقيف ومنصة تواصل استراتيجية ذات قدرة على التأثير والتغيير وإحداث فرق ملموس على كافة الصعد.

كما تناول أيضاً التحول الجوهري الذي شهدته وسائل الإعلام في السنوات الماضية، وذلك نتيجة ما يشهده العالم من تطور تقني متسارع، إذ كان له الفضل في توطيد العلاقة بين قطاعي الإعلام والاتصالات، حيث لعبت تكنولوجيا الاتصالات دوراً مهماً في تمكين الإعلام وتوسيع قنواته وتعزيز انتشاره وتغيير نموذجه التشغيلي. منوهاً بأن عجلة التقدم التقني تتسارع لتجلب معها قدرات كبيرة تفتح الآفاق نحو فرص جديدة، منوهاً بأهمية الاستثمار في شبكة الجيل الخامس، وذلك لقدرتها على تلبية احتياجات لا حصر لها، وعلى رأسها «سرعة استجابة الشبكة»، وهو ما سيسهل من عمل الصحفيين والإعلاميين الميدانيين عند نقل الأخبار المباشرة، وخاصة العاجلة منها، إضافة إلى سرعة بث الحوارات أو المداخلات المتلفزة متعددة المناطق الجغرافية، فضلاً عن البيانات فائقة السرعة والتي تفيد العمل الصحفي بوجه عام، والصحافة الاستقصائية خصوصاً.