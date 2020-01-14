أسهم 6 شركات عقارية تتداول دون قيمتها الدفترية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تراجعت أسعار أسهم 6 شركات عقارية مساهمة عامة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي دون القيمة الدفترية لكل سهم، بنسب تتراوح بين 30 و77%، وذلك بناء على النتائج المالية لهذه الشركات للربع الثالث من عام 2019، وحسب أسعار إغلاق يوم 13 يناير/‏كانون الثاني 2020.

وبحسب تحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات الشركات العقارية المدرجة، تراوحت نسب القيمة السوقية (السعر) إلى القيمة الدفترية بين0.231 و1.717.

وتمثل القيمة الدفترية للسهم، حصة السهم في حقوق المساهمين في الشركة وتحسب على أساس قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة، أما القيمة السوقية فهي سعر السهم خلال التداولات اليومية في سوق الأسهم، أما نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، فتحسب بقسمة سعر الإقفال الحالي لسهم الشركة على القيمة الدفترية للسهم خلال الفترة ربع السنوية الأخيرة.

وجاءت «رأس الخيمة العقارية» في صدارة الشركات في القطاع العقاري التي تتداول دون قيمتها الدفترية، وسجلت انخفاضاً بنسبة 77% في القيمة السوقية من القيمة الدفترية، تلاها «داماك العقارية» نحو 0.711 درهم، بتراجع 70%، مقارنة مع القيمة الدفترية للسهم البالغة 2.354 درهم، كما تتداول أسهم شركة «الاتحاد العقارية» عند سعر 0.239 درهم لكل سهم ، بانخفاض 65%.

وبلغ سعر سهم «إعمار العقارية» نحو 4.09 درهم، وفقاً لإغلاق جلسة أمس؛ أي أقل بنسبة 44% من القيمة الدفترية للسهم والبالغة نحو 7.323 درهم، كما بلغ سعر سهم «الدار العقارية» نحو 2.16 درهم؛ أي أقل بنسبة 30%.

ويتداول سهم «ديار للتطوير» عند 0.361 درهم، أي بتراجع 54% من سعر القيمة الدفترية للسهم والبالغة 0.783 درهم.

وسجلت أسعار أسهم 3 شركات عقارية ارتفاعاً فوق قيمتها الدفترية، وهي «إعمار للتطوير» بنسبة 72%، و«أرابتك» 53%، و«إعمار مولز» 38%.