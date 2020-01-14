شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر: الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل يعزز التنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم، علي أسعد، محمد علاء، رانيا الغزاوي

ثمّن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، «مصدر»، رؤية القيادة وتوجيهاتها ودعمها والتي كان لها الفضل الأكبر في أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي عملت على نشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستثمار في حلول الطاقة المتقدمة، حيث حققت محفظة مشاريع الطاقة المتجددة على المستوى المحلي نمواً بنسبة تزيد على 400% خلال السنوات العشر الماضية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها د. الجابر خلال افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي أقيم، امس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. واستهل كلمته بالترحيب بالحضور، وتقديم العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، الذي كان قائداً بارزاً، ومصدر إلهام لشعبه، وللمنطقة، وكانت تربطه علاقة أخوة متينة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومع القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات. كما أعرب عن أطيب تمنيات قيادة وشعب الإمارات للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ولسلطنة عمان، وشعبها الشقيق.

مشاريع في 25 دولة

وأشار د. الجابر إلى أنه من خلال استلهام إرث الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتزامه بدعم العمل الإنساني والتنمية المستدامة، شهد أسبوع أبوظبي للاستدامة على مدى العقد الماضي تطوراً كبيراً ليغدو وجهة عالمية للاستدامة.

وقال: «من خلال مبادرات ومشاريع مثل «مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية»، و«مصدر»، وغيرهما من المبادرات، أطلقنا مشاريع طاقة متجددة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 12 جيجاواط، تتوزع ضمن خمس وعشرين دولة حول العالم».

ولفت إلى أهمية التطور التكنولوجي الذي قاد على مدى العقدين الماضيين، إلى تحقيق تقدم هائل، وساهم في تحسين مستويات الصحة والدخل وارتفاع المعدل الافتراضي لعمر الإنسان، موضحاً أن تسارع مسيرة التقدم البشري، يبرز تحدياً جدياً يتمثل في مدى قدرتنا على إنتاج الطاقة وتوفير الموارد التي تلبي الاحتياجات العالمية، بالتوازي مع ضمان الحفاظ على كوكبنا.

وأكد أن دولة الإمارات، وفي إطار مساعيها لتنويع محفظة مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة، ستصبح هذا العام أول دولة في المنطقة تشغّل محطة طاقة نووية سلمية لأغراض تجارية، وفق أعلى معايير السلامة والأمان.

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تعزيز ثقافة الابتكار

وأوضح أن دولة الإمارات تستثمر في الشباب، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز ثقافة الابتكار، مشيراً إلى الإنجاز التاريخي الذي حققته الدولة العام الماضي الذي تمثل في إرسال أول رائد إماراتي إلى الفضاء، كما نوّه بأن العام الجاري سيشهد إنجازاً جديداً من خلال إرسال مسبار الأمل إلى المريخ.

وأكد أن الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل يتيح لنا إيجاد حلول لتعزيز التنمية المستدامة في الزمن الحاضر. منوهاً بإطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول جامعة متخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث ستساهم الجامعة في استقطاب أفضل الكفاءات من المنطقة والعالم، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير بحوث الذكاء الاصطناعي.

كما شدد على أهمية جائزة زايد للاستدامة ودورها الفاعل في بناء المستقبل المنشود، مشيراً إلى مساهمة الجائزة منذ تأسيسها في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 335 مليون شخص في 140 دولة. وقال: «تعزز الجائزة نطاق تأثيرها اليوم عبر تكريم مشاريع مبتكرة ومستدامة ضمن فئاتها الخمس، والتي تمت بإشراف شركات ومنظمات، وكذلك مجموعة من الشباب الذين يمثلون 24 مدرسة تغطي كل مناطق العالم».

وأكد د. سلطان أحمد الجابر، أن دولة الإمارات حققت نجاحاً على مدار الخمسين عاماً الماضية من خلال وضع برنامج عمل طموح، والتحلي بالعزيمة والتصميم، واحتواء الجميع، والترحيب بالعالم وبالشراكات المثمرة. وفي إطار الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، أكد العمل بالتعاون مع كل الجهات التي تتشارك معنا ذات التطلعات من أجل تحويل طموحنا في بناء مستقبل مستدام إلى واقع ملموس.

الإنتاج المسؤول بيئياً

قال سلطان الجابر: «بالتوازي مع تنويع أنشطتنا في مجال الطاقة المتجددة، فإننا نستثمر أيضاً في إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية من خلال اعتماد نهج الإنتاج المسؤول بيئياً. وبفضل هذا التوجه أصبحت دولة الإمارات واحدة من أقل منتجي النفط والغاز في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.

وكشف د. الجابر أنه تماشياً مع توجيه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ستعزز شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التزامها بالمعايير البيئية. مشيراً إلى أنه وبحلول عام 2030، سوف يتم خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة إضافية تبلغ 25 في المئة. وسيتم العمل على الحد من استهلاك المياه العذبة. كما ستجري زيادة التقاط الكربون وتخزينه بنسبة 500 في المئة، وزراعة 10 ملايين شجرة قرم في منطقة الظفرة بأبوظبي بهدف حماية التنوع البيولوجي في المناطق البرية والبحرية.