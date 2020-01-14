سهم «تسلا» يتجاوز 500 دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل سهم «تسلا» صعوده، أمس الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 5% وتجاوز 500 دولار للسهم للمرة الأولى، في أعلى مستوياته على الإطلاق، بدعم من دخول الشركة إلى الصين، وأرقام التسليم المتفائلة لطرازها سيدان 3 في الصين في نهاية 2019. وارتفع السهم بأكثر من الضعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً ل (FactSet)، وهذه المكاسب رفعت القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 90 مليار دولار، وهو ما يقرب من 5 مليارات دولار أكثر من «جنرال موتورز وفورد» مجتمعتين.