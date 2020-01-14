«غرفة دبي» تسلط الضوء على حماية سرية البيانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، في مقرها ورشة عمل حول «حماية سرية وخصوصية البيانات في الإمارات»، وذلك لمساعدة الشركات والمؤسسات في الدولة في التعرف إلى الجوانب العملية والقانونية لحماية سرية وخصوصية البيانات في بيئة الأعمال، وفهم الآثار القانونية المترتبة على الاستخدام السليم للبيانات.

وتأتي هذه الورشة التي نظمت بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي» الشرق الأوسط ضمن الجهود المبذولة من قبل الغرفة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول أهم المتغيرات في بيئة الأعمال، خصوصاً مع تقدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة الحاجة لاستخدام البيانات بشكل مكثف، وهو ما يوجب المحافظة على سرية البيانات وخصوصيتها.

وحضر الورشة ممثلون من قطاعات مختلفة في الإمارة من محامين ومهنيين قانونيين، إضافة إلى أصحاب ومديري الأعمال وخبراء تقنية المعلومات والموارد البشرية والمهتمين بمجال سرية البيانات والمعلومات.

واستعرض كل من فيل ميني، وريتشارد تشودزينسكي من شركة «بي دبليو سي» الشرق الأوسط اللذين أدارا ورشة العمل، جوانب مهمة ضمن موضوع سرية وخصوصية البيانات شملت التعريف بالمبادئ الأساسية المرتبطة بسرية البيانات، وتأثير سنّ قانون سرية البيانات في الشركات، ومتطلبات الامتثال لهذه التشريعات الجديدة، ودور التكنولوجيا الحديثة في توفير الحماية والأمان للبيانات، إضافة إلى الجوانب القانونية لسرية البيانات ومخاطر عدم الامتثال.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في «غرفة دبي» إلى أهمية إصدار التشريعات من أجل تنظيم تبادل المعلومات والبيانات، وترسيخ الاستخدام السليم للتكنولوجيا الحديثة في حماية الشركات وبياناتها في بيئة الأعمال، مشيرةً إلى أن التحول الذكي في إمارة دبي يفرض على مجتمع الأعمال تعزيز وعيه بكيفية تسخير البيانات لمصلحة الأهداف المؤسسية.