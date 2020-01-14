رئيس جديد لدائرة عقود النفط بالعراق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة لوزارة النفط العراقية أن الوزير ثامر الغضبان عيّن رئيساً جديداً لدائرة العقود والتراخيص التي تشرف على العقود النفطية، وتتفاوض مع الشركات الدولية على اتفاقات الطاقة.

وأفادت الوثيقة التي تحمل توقيع الغضبان، ويعود تاريخها إلى يوم 11 يناير/ كانون الثاني، بتعيين علي معارج مديراً عاماً جديداً لدائرة العقود والتراخيص.

وكان معارج في السابق رئيساً لشركة نفط ميسان التي تديرها الدولة حتى عام 2014 عندما أصبح عضواً في البرلمان العراقي. وفي عام 2018 جرى تعيينه مستشاراً بوزارة النفط.

وأظهرت وثيقة لوزارة النفط أن منصبه الجديد كان يحتله منذ مدة طويلة عبد المهدي العميدي الذي بلغ سن التقاعد في أواخر العام الماضي.

وكانت شركات نفط عملاقة، من بينها رويال داتش شل، وإكسون موبيل، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي)، وإيني الإيطالية، قد وقعت عقود خدمات فنية لتطوير بعض من حقول النفط العملاقة في جنوب العراق في 2009 و2010. (رويترز)