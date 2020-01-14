خالد بن عبد الله: «ستيل فاب» يؤكد مكانة الشارقة وجهة للصناعة

افتتح الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، أمس، فعاليات الدورة ال16 من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن (ستيل فاب 2020)؛ الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي ينظمه ويستضيفه مركز «إكسبو الشارقة» بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة دولية ومحلية هي الأكبر؛ حيث نجح المعرض باستقطاب أكثر من 700 علامة تجارية من 35 دولة حول العالم، تمثلها 300 شركة إماراتية وعالمية.

حضر حفل افتتاح المعرض الذي يستمر حتى ال16 من يناير/‏‏‏‏كانون الثاني الجاري، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة «مركز إكسبو الشارقة»، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة و«إكسبو»، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي ل«مركز إكسبو الشارقة»، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وسلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق في «مركز إكسبو الشارقة»، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار الشخصيات وممثلي قطاع الصناعة في الدولة، وحشد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين.

وبعد قص الشريط، جال الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي برفقة رئيس الغرفة والحضور، في الأجنحة والأقسام المختلفة الممتدة على مساحة 20 ألف متر مربع، واستمع إلى شرح من العارضين عما يقدمونه في هذه الدورة من منتجات وتقنيات جديدة، كما تعرف إلى أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في صناعة وتشكيل الصلب والمعادن؛ حيث أشاد عدد من المسؤولين من الشركات المشاركة بالدعم المقدم، والتنظيم الرائد من «مركز إكسبو الشارقة» لفعاليات المعرض، مؤكدين حرصهم على التواجد في هذا الحدث السنوي، الذي يعد من أهم الأحداث التجارية لقطاع صناعة الصلب والمعادن في المنطقة.

مكانة الحدث

واعتبر الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، أن ما يقدمه المعرض في كل نسخة من تميز يعكسه حجم المشاركة الضخم؛ يؤكد مكانة الحدث وأهميته المتنامية بالنسبة للشركات المحلية أو الدولية الراغبة بالتوسع، وتعزيز حضورها في أسواق الدولة والمنطقة، والذي يتيح سنوياً للمهتمين استكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة؛ الأمر الذي يجسد حرص إمارة الشارقة على تعزيز سمعتها وتنافسيتها ومكانتها مركزاً اقتصادياً رائداً لممارسة التجارة والأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، منوهاً بالدور الحيوي والإقليمي الذي تلعبه الشارقة، والتي غدت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وجهة بارزة، ومنصة مثالية للعاملين في هذا القطاع على مستوى المنطقة.

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وأثنى الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، بمستوى الخدمات التي يحرص «مركز إكسبو الشارقة» على توفيرها للعارضين والزوار، مثمناً دعم الغرفة للارتقاء بمكانة المعرض، وتعزيز أهميته ودوره على خريطة الفعاليات العالمية المتخصصة بمجال الصلب والمعادن.

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن مشاركة هذا العدد اللافت من الشركات الوطنية والدولية من مختلف دول العالم، دليل على أهمية هذا الحدث على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ونجاحه المتواصل في استقطاب الشركات الرائدة في مكان واحد؛ ليشكل بذلك منصة لتبادل الخبرات والآراء بين عمالقة الصناعة وصانعي القرار، مشيراً إلى أن صناعة الصلب والمعادن من القطاعات المهمة التي تقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية، وهذا ما تعكسه سياسات الإنفاق الاستراتيجي التي تنتهجها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي ساهمت في انتعاش وزيادة تنويع الأداء الاقتصادي في العديد من القطاعات؛ منها: العقارية وقطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية، لافتاً إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية على سبيل المثال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، ارتفعت بنسبة 2.5٪ بقيمة 122 مليار درهم في عام 2018 .مواكبة خطط الدولة

وقال سيف محمد المدفع: إن الجهود المتواصلة التي يبذلها «إكسبو الشارقة» سنوياً لتعزيز أهمية «ستيل فاب» بالنسبة لرواد صناعة تشكيل الصلب والمعادن العالميين والإقليميين والمحليين، كملتقى سنوي لاستكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة؛ يأتي في إطار الحرص على مواكبة خطط دولة الإمارات، لرفع حصة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تزايد التوقعات بتنامي الطلب على منتجات قطاع الحديد والصلب على مستوى الدولة وغيرها العديد من دول المنطقة، مشيراً إلى أن «ستيل فاب» يواصل تعزيز مكانته حدثاً رئيسياً للأعمال المعدنية؛ من خلال نجاحه باستقطاب العديد من كبار اللاعبين من شركات وعلامات تجارية إماراتية ودولية رائدة في مجال صناعة الصلب وقص المعادن والآلات واللحام وغيرها.

وشهد افتتاح النسخة ال16 من «ستيل فاب»، إطلاق أول مسابقة لأفضل (لحام)، من تنظيم «مركز إكسبو الشارقة» وبالتعاون مع لينكولن إلكتريك ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي، وتعد المسابقة الوحيدة المتخصصة بمجال اللحام وطرقه المبتكرة.

«فاستنرز وورلد ميدل إيست»

يعقد المعرض بالتزامن مع الدورة الخامسة من معرض «فاستنرز وورلد ميدل إيست»، الذي يضم شركات متعددة من أهمها SJS، و Bolt Master، و Petrofast، وTechnical Metal وغيرها من الشركات الكبرى التي تتيح للزوار فرصة التعرف إلى أنظمة ووسائل الربط والتثبيت والمنتجات والخدمات ذات الصلة، كما يحظى «ستيل فاب» في نسخته ال16 بدعم من الجمعيات العالمية؛ مثل: اتحاد الشركات المصنعة للأدوات الآلية الإيطالية والروبوتات وأنظمة الأتمتة والمنتجات المساعدة، كما سيشهد مشاركة رابطة «إيتا» التي تعد إحدى أضخم الجمعيات العالمية المتخصصة في صناعة الأنابيب، فضلاً عن مشاركة عدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن.