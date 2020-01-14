هزاع بن زايد: استثماراتنا في الطاقة النظيفة رهان المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن استثمار الإمارات في الطاقة النظيفة والبديلة، هو رهان على مستقبل أفضل للبيئة، واستخدام أمثل للموارد لجميع المجتمعات.

وقال سموه عبر تويتر: القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومشاركة قادة وصناع القرار وخبراء دوليين، تؤكد بما تطرحه من محاور ونقاشات، أن استثمار الإمارات في الطاقة النظيفة والبديلة، هو رهان على مستقبل أفضل للبيئة، واستخدام أمثل للموارد لجميع المجتمعات.