وضع حجر أساس مصنع «دبليو موتورز» في «دبي للسيليكون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة «واحة دبي للسيليكون»، حجر أساس المقر الرئيسي لمصنع «دبليو موتورز» لصناعة السيارات «بواحة دبي للسيليكون، باستثمارات 370 مليون درهم.ويعد مصنع «دبليو موتورز» المنشأة الأولى من نوعها للشركة في الإمارات والمنطقة، وتشمل منشآت التجميع وتصنيع النماذج الأولية ومراكز التصميم والهندسة والبحث والتطوير والتدريب.حضر حفل وضح حجر الأساس، الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، ورالف دبّاس المؤسس والرئيس التنفيذي ل«دبليو موتورز».

مختبر عالمي مفتوح

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تستمر مدينة دبي بتعزيز مكانتها الريادية كمختبر عالمي مفتوح لأحدث تطبيقات التكنولوجيا، كما تجذب الإمارة الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر، وشركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة الواعدة، ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم».

وأضاف، «العمل على إنجاز الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة للإمارة التي يتم تطويرها من قبل مجلس المناطق الحرة في دبي، عملاً ببنود وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سيسهم في دفع العجلة الاقتصادية في الإمارة، ويعزز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وفي هذا السياق، تعد المناطق الحرة في دبي، ومنها واحة دبي للسيليكون، محط اهتمام الشركات الكبرى التي تبحث بشكل مستمر عن منظومات عمل متكاملة متطورة، بهدف توسعة أعمالها على الصعُد المحلية والإقليمية والعالمية».

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 120 ألف قدم مربعة، ومن المتوقع اكتمالها خلال أكتوبر /‏‏ تشرين الأول 2020، كما سينتقل إنتاج جميع سيارات «دبليو موتورز» إلى دبي، بما في ذلك طراز «فينير سوبر سبورت» الطرح المحدود، والسيارات الجديدة، ومنها التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والتحكم الذاتي، إضافة إلى مجموعة من السيارات الاختبارية التابعة لقسم المشاريع والتطوير الخاصة بالشركة.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع 3 أقسام هي: قسم التصنيع، ويتألف من ورشة للصيانة ومنطقة للتجميع ومنطقة لتصنيع النماذج الأولية، والذي سيضم أحدث الآلات المجهزة بالتقنيات الذكية المتقدمة لإنتاج ألياف الكربون والألومنيوم والأجزاء الأخرى، كما سيشتمل المقر الرئيسي على مراكز التصميم والهندسة والبحث والتطوير والتدريب، إضافة إلى قسم التطوير المستقل والتكنولوجيا، علاوة على ذلك، سيشكل معرض «دبليو موتورز»، الذي يعرض جميع الطرز، مساحة مخصصة للزوار من جميع أنحاء العالم. وستضم المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع أكاديمية «دبليو موتورز» للسيارات، التي تم تطويرها بالشراكة مع المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية الكبرى. وستقدم الأكاديمية دورات تدريبية في التصميم والهندسة والنقل والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى برامج معتمدة تلبي احتياجات الطلاب والمتدربين من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: «توفر واحة دبي للسيليكون بيئة عمل متكاملة للشركات للاستفادة من كافة المقومات الموجودة في الواحة، والانطلاق من الموقع الريادي الذي تتمتع به دبي كنقطة انطلاق للشركات التي تسعى للتوسع في منطقة الخليج، التي توفر فرصاً تزيد قيمتها على 1.5 تريليون دولار في جميع القطاعات الاقتصادية».

وأضاف الزرعوني: يشكل تواجد شركة «دبليو موتورز» في واحة دبي للسيليكون إضافة جديدة ونوعية لصناعة السيارات الرياضية (Sport) في الإمارات، خاصة أن هذه الصناعات تتطلب سلسلة توريد متنوعة من المنتجات والخدمات، مما سيخلق مجموعة كبيرة من الفرص في مجالات تقنيات القيادة الذكية والمنتجات والخدمات ذات الصلة»، مشيراً إلى أن الواحة تستهدف الصناعة النوعية التي تمثل إضافة جيدة لاقتصاد دبي، والتي تتمتع باستثمارات كبيرة، مشيراً إلى أن الواحة لديها خطط في هذا المجال تتماشى مع خطة دبي 2030.

وكشف الزرعوني استعداد الواحة لاستقطاب 4 مصانع جديدة، تعمل في قطاعات تكنولوجية مختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «الواحة» نفذت برامج لتثبيت واستقرار أسعار التأجير للشركات خلال 2019، وتعتزم العمل على نفس خطط التثبيت لأسعار الإيجارات دون زيادات خلال 2020.

وأضاف الزرعوني، أن الواحة تتعامل بانتقائية في استقطاب الاستثمارات والشركات من جميع أنحاء العالم، لاسيما من أسواق أوروبا وأمريكا والصين وآسيا.

وأوضح أن «الواحة» لديها استثمارات صناعية قوية، تتركز في مجالات التصنيع والتخزين، وأن الواحة تمثل جزءاً كبيراً من خريطة المناطق الحرة الواسعة في دبي، والتي تُسهم بحصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي لدبي.

سيارات ذاتية القيادة

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بدوره قال رالف دباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دبليو موتورز» في تصريحات صحفية على هامش وضع حجر الأساس، إن المصنع سيتم افتتاحه في أكتوبر/‏‏تشرين الأول المقبل، قبيل انطلاق الحدث العالمي «إكسبو 2020- دبي».

وأضاف دباس، أن 60% من أجزاء السيارات سيتم تصنيعها في دبي، باستثناء المحرك والشاسيه؛ حيث سيتم إنتاجها في كل من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، وسيكون المصنع الأول من نوعه في المنطقة وشمال إفريقيا ينتج السيارات الرياضية الخارقة والسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وأوضح أن المصنع سينتج 5 موديلات بطاقة إنتاج تبلغ 200 سيارة سنوياً، ويأتي الموديل الأول هو سيارة «فينير سوبر سبورت» بسعر 1.4 مليون دولار، وكذلك سيارة رياضية كهربائية بالكامل ستنتج هذا العام بسعر 600 ألف دولار، إضافة إلى مجموعة من السيارات الاختيارية التابعة لقسم المشاريع والتطوير الخاص بالشركة. وأضاف دباس أنه خلال السنوات المقبلة سيتم صناعة جميع موديلات السيارة بالكامل بنسبة 100% من الأجزاء في الإمارات، مع تطلعات للتوسع في السوق الإماراتي والخليجي، علماً بأن السوق الأساسي لمبيعات الشركة هو أوروبا وأمريكا والصين واليابان.

وقال دباس: إن الشركة تعمل حالياً على تطوير سيارة ذاتية القيادة سيتم إنتاجها في المصنع، مشيراً إلى أن هناك نموذجاً أولياً للسيارة صنع في فبراير/‏‏شباط 2019، وتم عرضه خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات ومعرض «أيدكس» في أبوظبي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التجارب والاختبارات الحقيقية للسيارة داخل واحة دبي للسيليكون.



أول 10 سيارات «غياث»



أشار دباس إلى أن المصنع سينتج سيارات موديل «غياث» خاصة بشرطة دبي، تقوم «دبليو موتورز» بتطويرها بالتعاون مع عدة شركات، وستشمل سيارة غياث جميع التكنولوجيا التي تحتاج إليها دوريات الشرطة، ومنها طائرتا درونز يمكن التحكم بهما عبر غرفة العمليات أو من داخل السيارة، فضلاً عن كاميرات متطورة 360 درجة.

وقال دباس، إن «دبليو موتورز» ومن خلال الاتفاقية مع شرطة دبي، ستسلم أول 10 سيارات خلال أكتوبر المقبل، وستكون مخصصة جميعاً لمعرض إكسبو 2020.