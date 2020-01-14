قطاع التجزئة بحاجة لمبادرات جديدة للبقاء في الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكد باتريك شلهوب الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب المتخصصة في مجال التجزئة، التوزيع والتسويق أن الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه التحديد باتت خلال السنوات القليلة الماضية تشكل أحد أبرز الأماكن حول العالم التي تشتهر بقطاعي السياحة والتجزئة والتسوق، مشيراً إلى أن دبي تعتبر اليوم من أقوى 5 مدن حول العالم في القطاع، ومن المتوقع أن يستمر النمو والتحسن في القطاع بشكل تدريجي في الفترة القادمة.

وأوضح شلهوب في حوار مع ”الخليج 365” أن العام 2019 شهد تحسناً طفيفاً في مبيعات قطاع التجزئة مقارنة بال 3 سنوات الماضية، والتي شهدت ثباتاً في المبيعات تزامناً مع ازدياد أعداد مراكز التسوق ومساحات التجزئة في الإمارات، الأمر الذي أدى إلى توزع حصة السوق على عدد أكبر من المحال والعلامات التجارية المتنوعة، لافتاً إلى أنه بالرغم من التحسن الطفيف الذي شهدناه في القطاع خلال العام 2019، بفضل العديد من المبادرات الحكومية، إلا أن الوضع لا يزال يحتاج إلى المزيد من المبادرات والسرعة في التنفيذ للحفاظ على القطاع في ظل التنافسية العالمية التي نشهدها.

أضاف شلهوب: أحد أبرز العوامل المهمة بالنظر إلى القطاع هو المستهلك، إذ يقسم المستهلك في الدولة إلى قسمين، الأول المواطن والمقيم، والثاني هو الزائر أو السائح القادم من خارج الدولة، كانت مبيعاتنا في المجموعة تتوزع 60% للزوار الأجانب، و40% للمواطنين والمقيمين، ولكن خلال السنوات ال 3 الماضية انقلبت النسبة لتصبح العكس، كما اختلفت أيضاً نسبة المبيعات فيما يتعلق بالسكان في الإمارات، إذ كانت النسبة حوالي 50% للمواطنين، ومثلها للمقيمين، واليوم أصبحت 70% للمواطنين، و30% للأجانب.

وأوضح شلهوب أن العديد من الأسباب تقف وراء هذا التحول أبرزها أن إمارة دبي لا تزال تعتبر مرتفعة من حيث التكاليف المعيشية، بالرغم من التحسن الحاصل في 2019، إلى جانب أن تكلفة العمل بدبي أيضاً لا تزال تعتبر مرتفعة برغم المبادرات خلال الفترة الماضية، إلا أنه لا تزال غير كافية، أما السبب الثالث فبما أن المبيعات لا تزيد فهذا يضع ضغطاً على العمل، والتنافسية الموجودة بدبي لم تصل إلى درجة التنافسية في الأسواق العالمية، إلى جانب أن نوعية الزوار لدبي قدرتهم الشرائية تعتبر أضعف من القوة الشرائية للزوار في السابق.

تكاليف حياتية أعلى ورواتب أقل

وحول طبيعة الاستهلاك المحلي في القطاع أشار شلهوب إلى أن هناك نوعاً من تخوف السكان في الإمارات، بالرغم من التغيرات التي طرأت في السابق من إقامة طويلة وغيرها، مشيراً إلى أن التخوف يأتي بسبب أن تكلفة الحياة أصبحت أعلى، كما أن الرواتب انخفضت قليلاً خصوصاً على الأجانب، إلى جانب أن هناك تخوفاً بالنسبة لمدة بقائهم في الدولة وهذا أثر بشكل أو بآخر في الاستهلاك، بالرغم من أنه لا يعتبر انخفاضاً كبيراً، مضيفاً أن هناك تأثيراً جديداً أيضاً للتجارة الإلكترونية، فبالرغم من أنها لم تزل ضعيفة في الإمارات وتستحوذ على نسبة حوالي 6% من المبيعات، إلا أنها تزيد بنسبة 30% من سنة لأخرى، وهذا يشكل ضغطاً على التجارة التقليدية، وكل هذه العوامل مجتمعة شكلت ضغطاً على قطاع التجزئة في الدولة.

كما أشار شلهوب إلى أن تنافسية القطاع في الدولة ارتفعت بسبب دخول مساحات تجزئة جديدة بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، فهذا الأمر يتيح خيارات أكبر للمستهلك، ويرفع من تنافسية المحال والعلامات التجارية في ذات الوقت، وبما أن المبيعات هي نفسها ثابتة ولا ترتفع، وعدد المراكز أصبح أكبر فالتنافسية تصبح أكبر، والتجار يتقاسمون ذات الكعكة، ومع ذلك فالتكاليف على التجار تزيد والدخل لا يرتفع الأمر الذي يؤثر في المبيعات بشكل أو بآخر.

التنافسية الحل لتنظيم القطاع

وقال شلهوب: خلال السنوات ال3 القادمة سيدخل قطاع التجزئة في الدولة مساحات تقدر بحوالي 1.8 مليون متر مربع، وذلك بحسب دراسة قمنا بها في المجموعة، وأنا من الأشخاص المؤمنين أن التنافسية هي الحل لتنظيم القطاع، لأن وضع قيود على توسع عقارات التجزئة قد يخلق احتكار بعض المجموعات للقطاع، لذلك فأنا مع تنظيم القطاع لكن بعيداً عن الأنظمة واللوائح المتعددة التي قد ترتد عكسياً على القطاع وقد تقتل المنافسة فيه، أنا مع جهاز عام تفكيري ولكن بعيداً عن اللوائح المتعددة، وإلى جانب جهود الحكومة في تنظيم القطاع، يقع العبء أيضاً على البنوك التي يجب أن تنتبه لقضية تمويل المشاريع المتعلقة بالتجزئة وجدواها.

ولفت شلهوب إلى أن التضخم في القطاع من حيث المساحات اليوم يعتبر كبيراً، ودبي تعتبر من أكبر النسب في العالم لمساحة التجزئة بالنسبة لعدد السكان، مشيراً إلى أن التضخم الحاصل يؤدي لوجود رابحين وخاسرين في القطاع، مشيراً إلى أنه يجب أخذ العديد من الأمور بالحسبان لمواجهة ذلك، أولاً في المجمعات التجارية من المهم أن يتم تحديد وظيفته المخصصة، هل هو مجمع للسكان المحيطين به أم مركز تجاري جاذب للكل، فإذا كان يعتبر خاصاً للمجتمع حوله فيجب أن يلبي حاجياته بشكل

دقيق ليضمن بقاءه، وهذا بدوره سيؤدي إلى أن تختفي بعض التجمعات، في حين ستتحول تجمعات أخرى إلى الاختصاص بسلع محددة بشكل أكبر، موضحاً أنه لم نلمس بعد حصول ذلك، إلا أنه سيكون الحل الوحيد لحصر التوسع الحاصل في القطاع.

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من هو المستهلك؟ وعن ماذا يبحث؟

وقال: جزء من الحديث اليوم بين التجار والمطورين، هم الزبائن، وليس فقط الإيجارات، فالإيجار حتى لو كان أضعاف ما هو عليه، إذا كانت المبيعات جيدة ومناسبة فحينها لا توجد مشكلة، ولكن إن كان الإيجار قليلاً جداًَ، ولا يوجد زبائن أصلاً فحينها حتى الإيجار القليل يعتبر مرتفعاً، ولا بد من تغيير الحديث بين التجار والمجمعات التجارية والحكومة، لنوقف التفكير العام وندخل بأمور أكثر اختصاصاً مثل من هو المستهلك؟ وعن ماذا يبحث هذا المستهلك؟

وأضاف: بعض المجمعات التجارية تقول لنا إن نسبة إيجار المحل مناسبة مقارنة بالمبيعات، فلماذا الشكوى، فنرد نشتكي من المحل التجاري أو العلامة التجارية الموجودة بجانب متجرنا والذي لا يتمكن من دفع الإيجار، نحن عملياً بحاجته، لأنه إذا ترك مكانه، وغيره أيضاً ترك المكان بسبب الإيجارات، فالسائح أو الزائر سيأتي ولن يشاهد شيئاً مميزاً، بل شيئاً طبيعياً موجوداً في أي مكان آخر، ونحن يهمنا أن يجد الزائر أموراً لا يجدها إلا في دبي، أما إذا أغلقت المحال الأخرى فلن يجد جاذبية للقدوم إلى دبي، ونحن كماركة تجارية من الممكن أن يجدنا في أسواق أخرى، وإذا خسرنا المستهلك فجميعنا سنخسر.

وحول مدى الاستجابة لهذا التفكير والتوجه أكد شلهوب أن العام 2019 شهد تغيراً كبيراً في طبيعة النقاش والحديث الحاصل مع الجهات المعنية، واليوم هناك تفهم واضح، وسنخرج بنتائج جيدة سواء من المجمعات والمطورين أو من الجهات الرسمية، وهذا يريح بدوره المستثمر ويخلق له فرصاً جديدة.

وقال: الحديث الذي حصل بين كل الجهات المختصة، ساعد كثيراً في التحسن الطفيف الذي لمسناه، كما نشعر بأن الأوضاع الاقتصادية المحيطة بنا تتحسن في الوقت الحالي، وهذا يساهم في ارتياح المستهلكين، إلى جانب أن إكسبو 2020 دبي سيعطي زخماً للمشاريع الداخلية وسنرى مشاريع وزواراً جدداً على حد سواء، إلى جانب أن هناك جيلاً جديداً في الإمارات سواء من الأجانب أوالمقيمين والمواطنين، وهذا الجيل لديه احتياجات مختلفة وجديدة، ونلمس أنه أخذ وزناً وقوة شرائية أكبر، وما زال يتعطش للاستهلاك ونوعيته، كل هذه العوامل تسهم في دعم القطاع خلال الفترة المقبلة.

الاندماجات.. حل لا بد منه

أكد باتريك شلهوب أنه حينما يدخل الاقتصاد في وضع صعب نوعاً ما، فحينها يفتح المجال أمام الاندماجات التي تصبح لا بد منها، ونسمع عن بعض الاندماجات الحاصلة ولكن لم ترتق بعد إلى الحجم المتوقع، ولكن بدون شك هناك تغيرات حاصلة، ولكن ثقافياً في مجتمعنا يتجنب البعض الحديث لأسباب مختلفة حول هذه الاندماجات، مشيراً إلى أنهم كمجموعة قاموا بشراء بعض الأعمال الصغيرة ولكن لا يتم الإعلان عنها حتى لا يسبب أي حرج للجهات التي تم الشراء منها، وكذلك قامت المجموعة ببيع بعض الأعمال لأسباب مختلفة.

قال شلهوب: من وجهة نظري الوضع الاقتصادي صعب قليلاً، ويجب الاهتمام بنوعية الاستثمار لا بحجم الاستثمار، ونحن كشركة عائلية نهتم بالنوعية أكثر من الحجم، وتركيزنا على الحاضر، ولكن ذلك لا يعني عدم إضافة أعمال وتطوير إشغال بشكل محدود، وتبلغ محالنا التجارية أكثر من 700 محل تجاري في المنطقة، تتوزع في منطقة الشرق الأوسط، أكبرها السعودية والإمارات، ونحن شركاء لحوالي 15 مجموعة من الماركات العالمية، وبلغت حصتنا في سوق منتجات التجميل الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط حوالي 50%، في حين تبلغ في الأزياء الفاخرة 35%. وأضاف: لا نية لدينا لطرح الشركة للاكتتاب، فبدون أي شك نحن شركة عائلية أسسها الوالدان، وأكملتها مع شقيقي، فاليوم نحن نفتخر بشركتنا ومجموعتنا العائلية وأعتبر ال 12500 موظف شركاء لنا، ولا يوجد لدينا أي اهتمام بالاكتتاب، وأحد أسباب ذلك هو نظرتنا للمدى البعيد، فلدينا تخوف إذا أصبحنا مجموعة داخلة بالسوق المالي، أن يتحول اهتمامنا إلى المدى القريب وليس البعيد، بالإضافة إلى أننا وضعنا كل قوتنا وأموالنا في المجموعة وليس لدينا تفكير في استرداد هذه الأموال لنضعها في استثمارات أخرى.

التكنولوجيا وتحسين طرق البيع

أكد باتريك شلهوب أن التكنولوجيا الحديثة هدفها اليوم تسهيل حياة الناس، ولم يعد لدى التجار اليوم الخيار في مدى مواكبة هذا التطور المهم، فأثمن ما يملكه المستهلك اليوم الوقت، ولا يريد تضييعه بالانتظار سواء في الحصول على المعلومات أو الدفع، والتكنولوجيا هدفها حل هذه المشاكل، واستخدامها اليوم يكون لتحسين طرق البيع والمفهوم لدى المستهلك، والبضاعة المعروضة، وإذا لم تتوفر لدى التاجر فسيخسر الزبون بكل تأكيد، مشيراً إلى أنهم في مجموعة شلهوب أنفقوا على تحسين التكنولوجيا في متاجرهم 3 أضعاف ما أنفقوه على الاستثمارات الجديدة، وذلك لتحسين التجربة والخدمة وجذب الزبائن بشكل أكبر.

قال بارتيك شلهوب: أؤمن بشكل كبير بأن ضريبة القيمة المضافة تعتبر مفيدة، لأنها تشكل أفضل طريقة لتوفير دخل للحكومة لتصرف فيه بدورها على تحسين التجهيزات والمنتجات، وهي ضريبة على الجميع وتعتبر اختيارية، لأنها مرتبطة بالشراء، ولكن إذا جاءت هذه الضريبة كزيادة على ضرائب أخرى كانت تهدف لجلب الدخل للدولة، فيجب حينها إما أن تعطي خدمة إضافية أو أن تزيل أو تقلل عدد التكاليف الأخرى، حتى لا تشكل عبئاً على التاجر أو المستهلك أيضاً بعد رفع التكاليف والأسعار، وأنا شخصياً أفضل الضريبة المضافة على التكاليف الثابتة.