«أيون» توقع شراكة مع «نافيا» في النقل المستدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أيون»، شركة النقل المستدام التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن توقيعها شراكة مع «نافيا»، الشركة المتخصصة في مجال الأنظمة ذاتية القيادة، لتشغيل وصيانة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة التابعة للشركة، والترويج لها والقيام بالأنشطة ذات الصلة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وكوكيل رسمي، ستعمل «أيون» مع عملاء «نافيا» الحاليين والجدد في مجالات المبيعات وتوفير خدمات الدعم بعد البيع.

ويوفر أسطول حافلات «أوتونوم» AUTONOM حلول النقل الفعالة المتكاملة، مع تعزيزها بميزات الملاحة والسلامة العالية.

وتعتمد الحافلة ذاتية القيادة على أنظمة التوجيه والكشف المتقدمة، مع دعمها بتكنولوجيا التعليم العميق.

وتستخدم هذه الحافلات في الوقت الحالي في مدينة «مصدر» منذ أكتوبر 2018، ويمكن للحافلة الواحدة استيعاب 15 راكباً، كما يمكن الدخول إليها بالكراسي المتحركة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة وعضو مجلس إدارة «أيون»: «إن شراكتنا مع «نافيا» تنبع من التزامنا التام إزاء إحداث ثورة في قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط، لتكون أكثر استدامة وأعلى ذكاء، ويعد ذلك بمثابة العامل الرئيسي من أجل تحسين جودة الحياة للمدن والمجتمعات. ومن شأن هذه الشراكة أن تدعم «أيون»في رحلتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية، والعمل على تطوير شبكة نقل خالية من الانبعاثات في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام».

وقال سامر شقير، مدير الهلال للمشاريع الابتكارية: «تتطلع «أيون» إلى توفير الدعم اللازم الذي يساعد على إنشاء بنية تحتية مستدامة للنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى، ومنذ إطلاقها مع شركة بيئة في عام 2018، فقد نجحنا في تجربة استخدام السيارات الكهربائية في الأساطيل المشتركة، ونخطط الآن لتوسعة نطاق عملياتنا لتغطي إمارات أخرى.

وبفضل شراكتنا مع «نافيا»، فإننا نطرح مفهوم النقل الذاتي المشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى».