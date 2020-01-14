شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للشحن الجوي.. طفرة في حركة البضائع بانطلاق إكسبو 2020 دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكدت الإمارات للشحن الجوي، أن منتجاتها وخدماتها المبتكرة المتخصصة، بالإضافة إلى استثماراتها في مرافقها الحديثة، تؤهّلها بجدارة لمواصلة إسهاماتها القيّمة في تسهيل انسياب التجارة وحركة الشحن الجوي العالمية في العقد الجديد.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: شهدت صناعة الشحن الجوي العالمية ظروفاً حفلت بمختلف التحديات في عام 2019. وقد أثّرت حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات في التجارة العالمية والاضطرابات في الأسواق الرئيسية سلباً على حجم البضائع المنقولة جواً. إلا أن ظروف السوق الصعبة شكّلت فرصة أمامنا لمراجعة العروض الأساسية التي نوفرها لعملائنا والتأكد من استمرار ريادتنا السوقية من خلال عروض المنتجات المتخصصة والقدرات والبنية التحتية المتفوقة، بالإضافة إلى المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات العملاء.

قال نبيل سلطان: تبدو آفاق الصناعة لعام 2020 إيجابية نوعاً ما، حيث من المتوقع أن تسجل صناعة الشحن الجوي انتعاشاً مقبولاً بفضل تحسن الأنشطة الاقتصادية ونمو التجارة. ومن خلال التزامنا بالتسليم حسب الوعد، المدعوم بشبكة عالمية تغطي أكثر من 155 وجهة مركزها دبي، وأسطولنا الحديث من طائرات الجسم العريض ومحطتينا الحديثتين للشحن في دبي، فإن الإمارات للشحن الجوي في موقع جيد يؤهلها لدعم التجارة والنمو الاقتصادي تمشيا مع مشروع طريق الحرير عبر دبي. وسوف نشهد مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي قبيل أكتوبر 2020 وما بعده، طفرة في حركة البضائع من وإلى دبي، ونحن نعمل مع شركائنا لتقديم خدمات شحن متخصصة لهذا الحدث العالمي الكبير.

منتجات متخصصة

واصلت الإمارات للشحن الجوي خلال عام 2019 طرح منتجات متخصصة تلبي احتياجات مختلف قطاعات الصناعة.

فقد أطلقت «إيميريتس ديليفرز»، وهي منصة جديدة للتجارة الإلكترونية تتيح للمستهلكين، من الأفراد والشركات الصغيرة، شراء المنتجات من أي متجر للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة وتسليمها في الإمارات. وتُعد «إيميريتس ديليفرز» جزءاً من استراتيجية الناقلة الأوسع لترويج دبي كمركز تجارة إلكترونية متكامل يلبي متطلبات العملاء في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وسوف يجري في عام 2020 توسيع نطاق هذه الخدمة إلى مزيد من الأسواق.

وأظهرت المنتجات الأخرى في محفظة الإمارات للشحن الجوي أداءً قوياً على الرغم من ظروف السوق الصعبة.

جرى نقل أكثر من 400 ألف طن من المنتجات سريعة العطب على طائرات الإمارات بموجب «الإمارات فريش»، المنتج المتخصص الذي توفره الإمارات للشحن الجوي لعملائها. وشغلت الناقلة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019 تسع رحلات شحن عارضة (تشارتر) من سانتياجو لنقل الكرز التشيلي إلى أسواقه الرئيسية في آسيا. جرى نقل نحو 11 ألف شحنة ذات أولوية عالية عبر ست قارات بموجب منتج Emirates AOG لنقل قطع غيار الطائرات سريعاً خلال عام 2019. سُجّل نمو سنوي بنسبة 6% في حجم البضائع ذات القيمة العالية التي جرى نقلها بموجب Emirates Safe VAL، منتج الإمارات للشحن الجوي لنقل البضائع الثمينة. سُجّل نمو سنوي بنسبة 12% في الطلب على نقل الحيوانات الأليفة بموجب منتج طيران الإمارات للشحن الجوي لنقل القطط والكلاب المنزلية.

رحلات تشارتر

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تقدم الإمارات للشحن الجوي، بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة للركاب والشحن، رحلات عارضة (تشارتر) مرنة تلبي المتطلبات الخاصة لعملائها العالميين. واستطاعت من خلال فريقها الكفؤ سريع الاستجابة والحركة تلبية متطلبات العملاء وتنفيذ عمليات في غضون فترات زمنية قصيرة. وشغّلت الناقلة نحو 370 رحلة تشارتر خلال عام 2019. وساعدت هذه الرحلات في نقل مجموعة واسعة من الشحنات، التي شملت مواد إغاثة لمنكوبي الكوارث الطبيعية والمعدات الموسيقية للحفلات، بالإضافة إلى الزهور وغيرها من المنتجات سريعة العطب.

بنية تحتية وإمكانيات ملائمة

كشفت الإمارات للشحن الجوي في عام 2019 النقاب عن منشأة جديدة للمناولة مخصصة لشحنات الأدوية في مطار شيكاغو، الذي يعد واحداً من أهم محطات نقل الأدوية ضمن شبكة الناقلة العالمية. وتتميز المنشأة، المعتمدة بموجب معايير الاتحاد الأوروبي للمناولة الجيدة GDP، بمناطق للاستلام والتسليم يمكن التحكم في درجة حرارتها، وتكديس وتفريغ شحنات الأدوية، والتخزين والوصول المباشر إلى ساحة الطائرات.

وفي نوفمبر 2019، نقلت الإمارات للشحن الجوي عمليات مناولة الأدوية في مطار كوبنهاجن إلى منشأة خاصة معتمدة بموجب معايير الاتحاد الأوروبي للمناولة الجيدة GDP.

وجاءت كلتا المبادرتين في إطار أهداف الناقلة لتوفير حماية معززة لشحنات الأدوية، ليس في مركزها الرئيسي بدبي فقط، ولكن من نقطة المنشأ إلى الوجهة النهائية بموجب برنامج مسارات الأدوية. وخلال عام 2019، عملت الإمارات للشحن الجوي مع موفري الخدمات الأرضية في مدن رئيسية منتجة للأدوية وأخرى مستقبلة لهذه المنتجات في جميع أنحاء العالم لتوسيع عدد محطات الأدوية من 12 إلى 25. وبفضل تركيزها على تحسين القدرات والمعايير العملية من خلال التعاون وتطبيق برنامج مسارات الأدوية، شهدت الإمارات للشحن الجوي نمواً في حجم الشحنات الدوائية عبر محطاتها. وعلى سبيل المثال، سجلت شيكاغو منذ إطلاق المرفق الجديد نمواً كبيراً في حجم هذه الشحنات.

التسليم حسب الوعد

عززت الإمارات للشحن الجوي التزامها الثابت «التسليم حسب الوعد» منذ عام 2018، بتطبيق إطار الشحن Cargo iQ. فقد أنشأت الناقلة «مركز مراقبة عمليات الشحن» COCC الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة حركة الشحنات عبر محطات محددة مسبقاً من القبول إلى التسليم. وراقبت الإمارات للشحن الجوي في عام 2019 أكثر من 1.5 مليون شحنة وفق نظام Cargo iQ لضمان نقل البضائع التي لها تأثير مباشر على حياة الناس في جميع أنحاء العالم، وتسليمها في الوقت المحدد.

7000 طن من الشحنات يومياً

في عام 2019، تعاملت محطتا سكاي سنترال في دبي مع ما معدله أربع شحنات في كل ثانية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتعامل أكثر من 700 موظف في الخدمة في أي وقت من اليوم مع نحو 360 ألف رزمة يومياً، ما أتاح لأسطول طيران الإمارات الذي يضم أكثر من 270 طائرة، نقل حوالي 7000 طن من الشحنات يومياً، أي ما يعادل حمولة أكثر من 60 طائرة شحن كاملة من طراز بوينج 777 بين دبي ومختلف مناطق العالم.

ونفّذ أسطول مكون من 49 شاحنة، بما في ذلك 12 شاحنة مبردة، ما معدله 175 رحلة يومياً في عام 2019 لربط محطتي الشحن (سكاي سنترال) في مطار دبي ورلد سنترال ومطار دبي الدولي. وساعد نظام النقل بالشاحنات، الذي يُعدّ بمثابة حزام نقل سلس بين محطتي الشحن، على توصيل البضائع التي تصل إلى أحد المطارين للإقلاع من مطار آخر والعكس بالعكس في أقل من خمس ساعات. وجرى نقل أكثر من 307 آلاف طن من البضائع بين المطارين في عام 2019 وأكثر من 1.6 مليون طن من البضائع في السنوات الخمس الماضية منذ بدء عمليات النقل بالشاحنات في عام 2014.