شراكة جديدة بين برنامج «ضيف الاتحاد» وطيران الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء الخاص بشركة الاتحاد للطيران، عن اتفاقية شراكة جديدة مع طيران الخليج البحرينية، لتعزيز مميزات أعضاء البرنامج.

وسيصبح بمقدور أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» كسب الأميال وإنفاقها عند السفر على رحلات طيران الخليج، كما سيتمكن الأعضاء من الحصول على الأميال عند السفر عبر رحلات المشاركة بالرمز والمشغلة من قبل الاتحاد للطيران بالتعاون مع طيران الخليج. بالإضافة إلى ذلك يمكن للأعضاء كسب وإنفاق الأميال عند شراء تذاكر على شبكة طيران الخليج.

وقال روبن كامارك، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: يرحب برنامج ضيف الاتحاد الذي أعيد تصميمه وترقيته مؤخراً بشريك مميز، مما سيوفر المزيد من الفرص لأعضاء البرنامج لكسب واسترداد الأميال. وتساهم هذه الشراكة الجديدة في تطوير وتحسين برنامج الولاء الخاص بنا بشكل مستمر.