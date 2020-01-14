دبي تستضيف منتدى مراقبة الحركة الجوية

سيحظى أصحاب المصلحة في صناعة المطارات بإضاءات حول التحديث والابتكار في مجال مراقبة الحركة الجوية، وذلك في منتدى مراقبة الحركة الجوية الذي يعود في عامه الثالث على التوالي في يونيو من العام 2020 خلال معرض المطارات، وهو المعرض الذي يرسي معايير صناعة المطارات والذي يعتبر أضخم تجمع سنوي من نوعه في العالم.

يأتي المعرض في وقت تم فيه التنبؤ بأن أكثر من نصف أكبر 20 تدفقاً لحركة الطيران سوف تأتي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين ستأتي أربعة منها من منطقة الشرق الأوسط، علاوة على أن خمسة من أسرع 20 حركة تدفق متنامية للطيران خلال العقدين المقبلين ستأتي أيضاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أدى التوسع الكبير للمطارات ومنشآتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إبقاء مقدمي خدمات الملاحة الجوية في حالة تأهب قصوى لإدارة الأجواء وفق أفضل معايير الأمان.

وينعقد منتدى مراقبة الحركة الجوية تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك بالتزامن مع معرض المطارات الذي سيتضمن مشاركة 375 شركة من 94 دولة، حيث ستعرض هذه الشركات منتجاتها المبتكرة وحلولها المتطورة. ويتم تنظيم كلا الفعاليتين من قبل شركة ريد للمعارض على مدار 3 أيام في أربع قاعات فسيحة من قاعات مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستنتشر منطقة العرض على مساحة 17,000 متر مربع. وسوف يناقش منتدى مراقبة الحركة الجوية الذي يركز على تحديات النمو والابتكارات المستقبلية في مراقبة الحركة الجوية، على بعض أكثر القضايا إلحاحاً في هذه الصناعة، بما في ذلك اعتماد الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، واللوائح التنظيمية الخاصة بالطائرات دون طيار في المجال الجوي الخاضع للرقابة، وخصخصة مراقبة الحركة الجوية، والهجمات السيبرانية على المراقبة الرقمية للحركة الجوية، وإعادة نمذجة مراقبة الحركة الجوية والبيانات الكبيرة وإدارة الحركة الجوية.

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وتتضمن قائمة الشركات العالمية التي ستعرض أحدث منتجاتها وحلولها ذات الصلة في منتدى مراقبة الحركة الجوية، شركات مثل بلاك بوكس، وكوم بورت تكنولوجيز، وغوارريك، وان جي أفييشن، ونوكيا، وهانيويل، وبولي، من بين العديد من الشركات الأخرى.

وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «سيساعد منتدى مراقبة الحركة الجوية الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة على فهم آخر التطورات والتوجهات في مجال مراقبة الحركة الجوية، ما من شأنه أن يجعل صناعة الطيران آمنة ومأمونة بشكل مثالي.

ومن المتوقع للفعاليتين اللتين تستمدان الدعم من هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ومؤسسة غلوبال ايروسبيس لوجيستكس، أن تحظيا بحضور أكثر من 8,500 مهني .وتضطلع مراقبة الحركة الجوية بأهمية هائلة بالنسبة لمنطقة الخليج العربي التي من المتوقع لها استقبال ما يربو على 2.6 مليون رحلة سنوياً بحلول العام 2030، في حين من المتوقع أن تستقبل الإمارات زهاء 1.85 مليون رحلة سنوياً بحلول العام ذاته، حيث سيصل المعدل اليومي للرحلات حينها إلى 5,087 رحلة. وعلى صعيد آخر، فإنه من المتوقع لسوق مراقبة الحركة الجوية أن تحقق نمواً على المستوى العالمي وأن تصل إلى 57 مليار دولار بحلول العام 2022.