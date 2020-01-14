«روتانا» ترقي جاي هاتشينسون لمـنصــب الرئيـــس التـنفيــذي

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أعلنت «روتانا»، عن ترقية جاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة ليشغل منصب الرئيس التنفيذي لقيادة المرحلة المقبلة من نمو الشركة وتوسعها.

وشغل هاتشينسون منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ يناير 2019، وذلك في أعقاب تنحي الرئيس التنفيذي السابق عن هذا الدور. وبرصيد يبلغ 30 عاماً من الخبرة في قطاع الضيافة، انضم هاتشينسون إلى «روتانا»في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في يناير 2014، حيث شغل سابقاً العديد من المناصب الإدارية مع مجموعة فنادق «هيلتون» العالمية في أسواق متنوعة مثل اليابان وأستراليا والصين والهند والإمارات.

وقال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «روتانا»: نيابةً عن مجلس الإدارة، يسعدني أن أهنئ جاي هاتشينسون على ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي. ومن خلال تسخير خبرته الواسعة في القطاع، بالإضافة إلى مهاراته القيادية الديناميكية ذات النهج التقدمي، نجح هاتشينسون في توجيه فريق العمل في«روتانا» لتقديم عام استثنائي خلال 2019، وذلك على الرغم من ظروف السوق الصعبة والحافلة بالتحديات.