محمد بن زايد: الفائزون بجائزة «زايد للاستدامة» رواد العمل والتنمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة عدد من قادة الدول، ورؤساء الحكومات، الفائزين العشرة بدورة عام 2020 من «جائزة زايد للاستدامة»، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم، أمس، في أبوظبي، تزامناً مع انطلاق فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وللعام الثاني على التوالي، تحتفي الجائزة بالفائزين ضمن خمس فئات هي: الصحة والغذاء والمياه والطاقة والمدارس الثانوية العالمية، بعد أن قامت في العام 2018 بتوسيع نطاقها لتشمل فئات أخرى إلى جانب الطاقة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقادة الدول، أمس، حفل افتتاح دورة هذا العام من «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» الذي يقام تحت عنوان «تسريع وتيرة التنمية المستدامة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نكرم الفائزين بدورة هذا العام من جائزة زايد للاستدامة، رواد التنمية المستدامة والعمل الإنساني.. تواصل الجائزة مسيرتها في غرس بذور الخير عبر برامج ومبادرات عالمية كمبادرة «20 في 2020» الإنسانية التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في مناطق مختلفة حول العالم.

وأضاف سموه، نرحب بقادة الدول وضيوفنا من مختلف أنحاء العالم ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 لنواصل معهم تعزيز جهود الاستدامة العالمية في مجال الطاقة، وتوظيفها للحلول المبتكرة في خدمة المجتمعات حول العالم.