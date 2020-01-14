شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم «رينو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت أسهم شركة «رينو» أدنى مستوياتها في ست سنوات، أمس الاثنين، بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن «نيسان» تسرع العمل على تخطيط سري للطوارئ تحسباً لانفصال محتمل عن شركة صناعة السيارات الفرنسية، في أحدث مؤشر على أن سقوط الرئيس السابق لنيسان كارلوس غصن يكدر التحالف القائم بين الشركتين منذ 20 عاماً. وتراجعت الأسهم 3.7% لتتذيل مؤشري «كاك 40» الفرنسي، و«ستوكس 600» الأوروبي.(رويترز)

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