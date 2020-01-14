المرر: «براكة» تسهم بـ 35% في مزيج الطاقة بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس عويضه مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن أبوظبي تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة من وضع أجندة طموحة؛ لتحقق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة بالإمارة، ونجحت نتيجة لذلك في تحقيق خطوات ملموسة في هذا المجال الحيوي، وقال: «إن الطاقة المتجددة تسهم بنسبة 12% من إجمالي مزيج الطاقة بالإمارة؛ وذلك بعد تشغيل مشروع الظفرة»، مضيفاً: «إن محطات براكة للطاقة النووية السلمية؛ تسهم بنسبة أكثر من 35% من مزيج الطاقة في أبوظبي، إضافة إلى التأثير الاقتصادي الإيجابي والمعرفي؛ وفقاً لخطة أبوظبي التي تستهدف مساهمة الطاقة النظيفة بنسبة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارة بحلول 2050».

وأوضح المرر:«إن هناك تعاوناً بين دائرة الطاقة في أبوظبي وإمارة دبي؛ للبحث عن مصادر أخرى للطاقة؛ تتمثل في الطاقة الهيدرومائية؛ وذلك ضمن جهود الدائرة؛ من أجل تنويع مصادر الطاقة في الإمارة؛ من خلال دمج الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع أفراد المجتمع على ترشيد الاستهلاك، وكفاءة استخدام الطاقة».

وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 تضم 9 برامج يعول عليها بشكل كبير؛ لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22%، والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030 مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب حسب خط الأساس للعام 2013؛ حيث تقود هذه الاستراتيجيات جهود تحول الطاقة في الإمارة مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتوفير الإمداد الآمن، والاستدامة البيئية، وقال: «يتوافق اعتقادنا بهذه المبادئ مع أهداف ومواضيع «أسبوع أبوظبي للاستدامة»؛ ما يجعل من تواجدنا في هذا الحدث مناسباً ومهماً».

وأضاف المرر: «إن أبوظبي أعدت استراتيجيتها في مجال الطاقة؛ لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول نحول الطاقة الخضراء؛ إذ تدرك الإمارات باعتبارها إحدى الدولة الموقعة على اتفاق باريس للمناخ 2016، أهمية التخفيف من مخاطر التغير المناخي؛ من خلال تبني استراتيجيات صديقة للبيئة، وتعد أبوظبي رائدة في قيادة الجهود نحو التحول للطاقة النظيفة؛ من خلال إطلاق عدد من المبادرات ذات الصلة، والقيام بالإجراءات اللازمة؛ لقيادة منظومة تحول الطاقة».

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وأكد أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي انطلقت دورته الأولى عام 2008، ويزداد تأثيره وحضوره في المشهد العالمي للطاقة من أهم تلك المبادرات التي تؤكد التزام الإمارة بالاستدامة والطاقة النظيفة، وهذا الحدث العالمي وضع أبوظبي على الخريطة العالمية للاستدامة، فيما تقود دائرة الطاقة مسيرة تحول الطاقة في الإمارة؛ كونها الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، وقال: «بما أن الطاقة ركيزة أساسية للاستدامة؛ يتمحور جوهر سياستنا حول التركيز على تحول الطاقة والاتجاه نحو الطاقة النظيفة، والهدف من كل ذلك تنويع اقتصاد الإمارة، وتأمين مستقبل طاقة مستدام».

وأوضح رئيس دائرة الطاقة أن مفهوم الاستدامة يشمل عدة جوانب؛ منها: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن محاور النقاش الرئيسية في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» لهذا العام؛ تتضمن: الذكاء الاصطناعي والشباب والمجتمع؛ وهي مواضيع مهمة لدائرة الطاقة أيضاً، وتقوم الدائرة بدعمها بقوة خلال فعاليات الأسبوع، وقال: «نحن نؤمن بتمكين الشركاء وأصحاب المصالح الرئيسين، ونؤمن بأهمية الاستدامة للمجتمع، وأن المرأة والشباب يمكنهما قيادة هذا التحول؛ لذلك نرغب في تزويدهم بالمعلومات والعلوم؛ ليساهموا بشكل إيجابي في بناء مستقبل آمن».

وحول مشاركة الدائرة في مبادرة «شباب من أجل الاستدامة»، وملتقى «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، وفعاليات «المهرجان في مدينة مصدر»، قال المرر: «تثبت مشاركتنا في هذا الفعاليات الرائدة التزامنا تجاه المرأة والشباب والمجتمع ككل، ونفخر بمشاركة مجلس شباب دائرة الطاقة طوال أيام «أسبوع أبوظبي للاستدامة»؛ حيث يشرف على تنظيم عدد من الفعاليات والمنتديات المهمة؛ لإشراك المجتمع».

(وام)