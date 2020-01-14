شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتخلص من قروض رديئة بـ 289 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية إن بكين تخلصت من قروض رديئة بنحو تريليوني يوان (289.11 مليار دولار) على مدى العام الماضي في ظل حملة لتقييد الإقراض مرتفع المخاطر.

وقالت اللجنة في إشعارإن إجمالي أصول القطاع المصرفي غير الرسمي في البلاد انخفضت 16 تريليون يوان على مدى السنوات الثلاث الفائتة. (رويترز)

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