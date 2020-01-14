شكرا لقرائتكم خبر عن الفراغ الوظيفي: شواغر بلا كوادر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قد يؤدي النقص في عدد الموظفين إلى نشوء ظاهرة الإجهاد النفسي والتشتت الذهني عند الموظفين، مما يؤثر سلباً في الإنتاجية وجودة العمل.

تعرضنا في مقالنا السابق لمصطلح الفراغ المهني، والذي عرّفناه بافتقار الموظف للمعرفة والمهارات الوظيفية التي تؤهله للقيام بمهامه الوظيفية بالشكل المطلوب. وها نحن نعرض نوعاً أو شكلاً آخر للفراغ في المؤسسات؛ وهو الفراغ الوظيفي. ونعني بذلك عدم اكتمال التقسيمات والشواغر الوظيفية الداخلية للمؤسسة بالكادر الكافي من الموظفين، وبحسب ما تقتضيه خريطة المؤسسة وهيكلها التنظيمي؛ فقد تمتلك المؤسسة موظفين أكفاء مهنيين على دراية بمهامهم وواجباتهم، إلا أن عدد الموظفين لا يتوافق مع حجم العمل؛ بسبب كثرة الشواغر الوظيفية فيها.

وتبرز ظاهرة الفراغ أو النقص الوظيفي في المؤسسات في عدة صور وأشكال؛ أبرزها: إسناد أكثر من مهمة واحدة للموظف. وفي هذا السياق، يؤكد شيما ورفيقه هاك (2017) بأن مشكلة النقص الوظيفي تصبح ظاهرة في المؤسسة؛ عندما يكبر حجم المسؤوليات، وكمية العمل، مقارنة بعدد الموظفين الموجودين، مما يقود في نظرهما إلى ظهور الأخطاء، وعدم الكفاءة، وتدني مستوى الإنتاجية، والذي بلا شك يؤثر سلباً في أداء الموظف والمؤسسة ككل.

وبالنظر إلى مسببات هذه الظاهرة، فإننا نجد بأنها قد ترجع لأكثر من سبب؛ منها:

أولاً: انشغال متخذي القرار في المؤسسة عن التوظيف، واستقطاب الموظفين الأكفاء بمسؤوليات أخرى قد تكون أساسية من وجهة نظرهم، وبالتالي عدم إيلاء هذا الأمر الأهمية الكافية.

ثانياً: المبالغة في وضع الشروط والمعايير الوظيفية؛ بحجة التركيز على الكيف لا الكم عند إجراء المقابلات الوظيفية.

ثالثاً: سكوت رؤساء ومديري التقسيمات والإدارات الداخلية عن مشكلة النقص في المرؤوسين والاكتفاء بالعدد الموجود، مقتنعين إلى حد ما بأن بإمكانهم إنجاز المهام المناط بهم إداراتها بعدد محدود من المرؤوسين.

رابعاً: عدم إيلاء الإدارة العليا في المؤسسة الأهمية للتقارير الصادرة من المديرين الداخليين بشأن ضرورة اكتمال الكادر الوظيفي في المؤسسة.

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خامساً: غياب التخطيط السليم للموارد، وخاصة المالية، ففي الأغلب تتردد مقولة «لا نملك ميزانية كافية للتوظيف».

وبإبراز الأسباب آنفة الذكر، أصبح من المنطقي أن نعقب على كل منها. فنلفت انتباه متخذي القرار في المؤسسات بضرورة إيلاء اكتمال الكادر الوظيفي أهمية كبيرة؛ لأنكم أنتم من أقر أهداف المؤسسة واستراتيجيتها، وبالتالي فقد اكتمل حجم المهام والتكليفات المؤدية لتحقيق هذه الأهداف، فلا يمكن لذلك أن يتم بدون عدد كاف من الموظفين، وحسب تصوركم عند التخطيط لعمل المؤسسة. أما بالنسبة للمقابلات الوظيفية، فنقول إن وضع الشروط والمعايير التي تكاد أن تكون تعجيزية في بعض الأحيان؛ يعد خطأ فادحاً، قد ينتج عنه بقاء المؤسسة بدون كفاية من الموظفين لفترة طويلة، ويتسبب ذلك بشكل رئيسي في تعطيل إنجاز أهدافها. نحن لا نؤيد فكرة قبول أي متقدم للوظيفة؛ لكن يكتفى بتلمس المهارات المطلوبة، وتوفر المعرفة الأساسية عند المتقدم للوظيفة المستهدفة أثناء المقابلات، فلا يمكن لأي متقدم للوظيفة أن يملك قدرات معرفية ومهارات خارقة؛ حيث يمكن تطوير مهاراته المهنية؛ من خلال خطة تطوير وتدريب الموظفين في المؤسسة، لأن ذلك يعد حقا للموظف، والتزاماً على المؤسسة. ونحث مسؤولي التقسيمات الداخلية في المؤسسات كمديري الإدارات والأفرع على رفع الاحتياجات من الموارد والإمكانات، لاسيما البشرية منها للإدارة العليا؛ بغرض توفيرها، فلا يمكن أن تنجزوا المهام والتكليفات الملقاة على عاتقكم في ظل وجود نقص في المرؤوسين. وإن تم إنجاز العمل بوجود هذا النقص، فعادة ما يكون عملاً غير مكتمل؛ من حيث الكم والجودة معاً. وفي السياق ذاته نذكر الإدارة العليا في المؤسسة بضرورة إيلاء تقارير طلب الكوادر الوظيفية ومعالجة مشكلة النقص في الموظفين أهمية كبيرة، وعدم إهمالها، فأنتم من صادق، وأقر عدد موظفي المؤسسة في الأصل.

أما بالنسبة لتخطيط الموارد البشرية، فنوجه نصيحة متواضعة لمسؤولي ومديري الموارد البشرية في المؤسسات لعلها تجد أذناً صاغية، فنقول لهم؛ أنتم من يقع على عاتقكم تصميم خطة الموارد البشرية بالمؤسسة، وبما يخدم الخطة الاستراتيجية العامة للمؤسسة، ومن ثم عرضها للمستوى الأعلى كمقترح؛ بغرض دراستها والمصادقة عليها؛ بل إن تخطيط الموارد البشرية يعد إحدى مسؤولياتكم الرئيسية والمنتظمة؛ بغرض التأكد من وجود التوافق بين الموظفين والوظائف الشاغرة في المؤسسة؛ من حيث العدد كما هي الحال بالنسبة للكيف؛ فالنقص في عدد الموظفين يعد أمراً مرفوضاً تماماً كالزيادة غير المبررة في عددهم.

ولعلنا نذكر هنا ببعض النتائج السلبية المتوقعة؛ جرّاء النقص في عدد الموظفين؛ فمنها:

يؤدي النقص في عدد الموظفين؛ لتحميل عدد قليل من الموظفين أعباء كثيرة، مما يؤثر سلباً في إنتاجهم، فقد يبدو الموظف متحمساً في البداية لتحمله أكثر من مسؤولية واحدة؛ لكن سرعان ما يفقد هدا الحماس بشكل تدريجي، ليركز في الأغلب على مهمته الأصلية فقط.

عادة ما يقود النقص في الموظفين إلى تراجع الإشراف الوظيفي، الأمر الذي يضعف ويقلل من التنسيق والسيطرة في المؤسسة.

يؤدي تحمل الموظف أكثر من مسؤولية واحدة إلى العمل تحت إمرة أكثر من مسؤول واحد، مما قد يدفعه في الأغلب إلى عقد مقارنات مستمرة بين هؤلاء المسؤولين، وبالتالي يكون ميالاً للعمل وإظهار الولاء الوظيفي لواحد على حساب الآخر. كما أن ذلك قد يقود إلى تقييم موظف واحد من قبل مسؤولين اثنين أو أكثر، فمن غير المنطقي أن يتفق هؤلاء على تقييم موظف واحد.

قد يؤدي النقص في عدد الموظفين إلى نشوء ظاهرة الإجهاد النفسي، والتشتت الذهني عند الموظفين، مما يؤثر سلباً في الإنتاجية وجودة العمل؛ بل التذمر أحياناً؛ بسبب العمل في بيئة قد تنعت بأنها طاردة.

وفي الخاتمة، نحن لا نحكم بالقول إن المؤسسة التي تعاني نقصاً في عدد موظفيها بأنها مخفقة في تحقيق أهدافها أو أنها لا تسير في هذا الاتجاه، فقد يتطلب الأمر أحياناً ولتحقيق المصلحة العامة تكليف بعض الموظفين بمهام وتكاليف ومشاريع إضافية تتزامن مع قيامهم بواجباتهم الأصلية والذي قد ينتج عنه نقص في القوى البشرية. إن ما نعنيه هو أنه في حال اقتضاء مصلحة المؤسسة القيام بما سبق، يجب أن يكون ذلك قراراً استثنائياً ومؤقتاً لا قاعدة عامة. وفي جميع الأحوال نقول إن المؤسسة المحترفة، هي تلك التي تتمكن من التخطيط السليم لمواردها، لاسيما البشرية منها، ومن خلال استكمال كوادرها بالشكل الذي يجعلها قادرة على السير قدماً تجاه تحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها.

* مدير مركز الريادة لدراسات الأبحاث والإدارة

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