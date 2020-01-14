شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون دولار للرئيس التنفيذي لـ «بوينـج» بعد الإقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيل الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بوينج» من منصبه في المؤسسة بأصول وخيارات أسهم، تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار، لكنه لم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة. وأوضحت شركة «بوينج» خلال إفصاح في نهاية الأسبوع الماضي، أن حيازات «مويلينبورج» تشمل تعويضات سابقة طويلة الأجل ب 29.4 مليون دولار بناءً على سعر إغلاق سهم «بوينج» في جلسة الخميس.

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