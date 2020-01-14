شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نواصل توظيف الحلول في خدمة المجتمعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من قادة الدول وممثليها ورؤساء الوفود وسمو الشيوخ، أمس، حفل افتتاح دورة هذا العام من «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» الذي يقام تحت عنوان «تسريع وتيرة التنمية المستدامة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقادة الدول وممثليها والخبراء والضيوف الذين يجتمعون في الإمارات لبحث قضايا وتحديات الاستدامة وسبل توسيع آفاق الحوار.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،بمشاركة عدد من قادة الدول، ورؤساء الحكومات، الفائزين العشرة بدورة عام 2020 من «جائزة زايد للاستدامة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية الدور العالمي الرائد لجائزة زايد للاستدامة في تحفيز جهود الابتكار ودعم المشاريع ذات التأثير الإيجابي ضمن مجالات الاستدامة، والعمل الإنساني، تكريساً لرؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده في ترسيخ دعائم الاستدامة حول العالم، لنواصل البناء عليها، ونحن نستعد هذا العام للخمسين عاماً المقبلة من مسيرة الدولة.

وشدد سموه على أن الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العمل على تعزيز الاستدامة من خلال عدد من البرامج والمبادرات المهمة، مثل «جائزة زايد للاستدامة» التي تكتسب زخماً عاماً بعد عام بفضل إنجازاتها في خدمة المجتمعات، ونشر رسالة الإمارات في الخير والعطاء.