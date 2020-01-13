- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض مع ترقب التوقيع على الصفقة التجارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط عزوف من المستثمرين عن المعادن النفيسة وإقبال على أسواق الأسهم في ظل ترقب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع توقيع الصفقة التجارية بمرحلتها الأولى مع بدء المفاوضات على المرحلة الثانية بشكل فوري.
واتخذت واشنطن خطوة إيجابية من خلال دراسة مقترح بإلغاء وصف الصين بانها متلاعب في سعر صرف عملتها، وهو قرار سيسهم في إزالة أي معوقات على صعيد العلاقات التجارية.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% إلى 17.996 دولار، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.13 دولار وأقل سعر عند 17.935 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تغلق على انخفاض مع ترقب التوقيع على الصفقة التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.