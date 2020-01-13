شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقلص خسائره لكنه لا زال منخفضاً عقب بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم متأثراً باستمرار القلق بشأن إمكانية خفض بنك إنجلترا لمعدل الفائدة بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3%، وهو رابع انكماش شهري على التوالي.



ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأنه على ثقة في توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى صفقة جيدة في صالح الطرفين.

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وسوف تنفذ بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني بينما ستنتهي الفترة النتقالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.



ووقعت العملة البريطانية تحت وطأة الضغوط منذ تصريحات رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" بأن البنك المركزي ربما يخفض معدل الفائدة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3001، وسجل أعلى سعر عند 1.3063 بينما سجل أقل سعر عند 1.29062.