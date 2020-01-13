شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى إغلاق منذ الثاني من يناير الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم رغم استقرار سلبي للدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس وقع تحت براثن ضغوط من تقارير إيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وذكرت تقارير أن وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لإزالة الصين من قائمة الدول المتلاعبة في سعر صرف عملاتها أمام الدولار.

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يأتي ذلك مع ترقب عن كثب في الأسواق للتوقيع هذا الأسبوع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين وبدء المفاوضات على المرحلة الثانية بشكل فوري.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% إلى 1550.6 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ الثاني من يناير/كانون الثاني، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1563.1 دولار وأقل سعر عند 1547 دولاراً.