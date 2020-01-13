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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن مكاسبه ويستقر سلبياً خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم متخليا عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع تجنب المستثمرين للملاذات الآمنة كالعملة الأمريكية والمعادن النفيسة والإقبال على أسواق الأسهم.
ونقلت وكالات أنباء اليوم أن وزارة الخزانة الأمريكية تنوي حذف الصين من قائمة الدول التي تتلاعب بسعر صرف عملاتها في خطوة إيجابية أشاد بها الكثيرون.
ويأتي ذلك قبيل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين في وقت لاحق هذا الأسبوع على أن تبدأ المفاوضات على المرحلة الثانية بشكل فوري.
كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي إضافة الاقتصاد 145 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات بإضافة 162 ألف وظيفة.
وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:19 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.
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