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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الهبوط..و"برنت" ينخفض بحوالي 1% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد استقرارها في وقت سابق بالجلسة حيث وقع الخام تحت وطأة الضغوط رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وتجاهل سوق النفط التفاؤل السائد بالأسواق قبيل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الطلب العالمي على النفط.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.
ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور تقرير "أوبك" الشهري للوقوف على حالة السوق وإنتاج وصادرات المنظة في الشهر الماضي.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18.48 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 58.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 57.9 دولار.
وتراجع "برنت" بنسبة 0.8% إلى 64.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.2 دولار وأقل سعر عند 53.9 دولار.
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