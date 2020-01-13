شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يستأنف الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 57.40، ومن الضروري مراقبة السعر عند هذا المستوى، حيث إن كسره سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مناطق 54.60 على المدى القريب، بينما الصمود أمام الضغط السلبي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة للتوجه نحو 60.90 بشكل رئيسي.

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