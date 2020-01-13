شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأسترالي في ظل الأجواء الإيجابية حيال الملف التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم في ظل الحالة الإيجابية التي تسود الأسواق مع انتظار التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وسوف تجري في وقت لاحق هذا الأسبوع مراسم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين في البيت الأبيض بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.

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وفي بادرة إيجابية، كشفت وكالات أنباء عالمية بأن وزارة الخزانة الأمريكية تنوي إلغاء وصف الصين بمتلاعب في سعر صرف عملتها، وهو قرار اتخذته في أغسطس/آب الماضي وأسفر عن تأزم العلاقات التجارية بين البلدين.



وررغم هذه البوادر الإيجابية، إلا أن غرفة التجارة الأمريكية ترى أن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق لن تنهي حالة النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6912، وسجل أعلى مستوى عند 0.6921 وأقل مستوى عند 0.6894.