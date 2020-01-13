شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء وصف الصين بمتلاعب في سعر صرف اليوان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإلغاء وصف الصين بأنها تتلاعب في سعر صرف عملتها اليوان للحصول على ميزات تنافسية في صادراتها على حساب الولايات المتحدة.



وأفادت وكالات أنباء من بينها "بلومبيرغ" أن هذا القرار يأتي مع استعداد واشنطن وبكين هذا الأسبوع للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

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وسوف تلغي وزارة الخزانة الأمريكية قرارها (المتخذ في أغسطس/آب الماضي) بأن الصين تتلاعب في سعر صرف عملتها المحلية أمام الدولار.



وعلى أثر الإعلان عن هذه الخطة، ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات الأفشور لتصل قيمة العملة الأمريكية إلى 6.883 يوان.



كما ارتفعت "وول ستريت" مواصلة مكاسبها عقب هذه الأنباء وبلغ "ناسداك" و"إس أند بي 500" اعلى مستويات تاريخية جديدة.