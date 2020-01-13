شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يرتفع..وقيمة الشركة تقترب من من دخول نادي التريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" - المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" - خلال تعاملات اليوم الأمر الذي يقترب بالقيمة السوقية للشركة من حاجز التريليون دولار لتصبح بجانب "آبل" و"مايكروسوفت".



يأتي ذلك مع انتعاش سهم "ألفابت" بنحو 7% منذ بداية العام الجاري ومواصلة صعوده بالتزامن مع الأداء الإيجابي للقطاع التكنولوجي.



وسوف تعلن "ألفابت" أوائل فبراير/شباط عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الرابع والعام الماضي بأكمله وسط توقعات بتحقيق بيانات إيجابية.

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وشأنها شأن أي شركة تكنولوجية أخرى، تحاول "ألفابت" تنويع مصادر إيراداتها من الإعلانات سواء على "جوجل" أو "يوتيوب" أو مجال الحوسبة السحابية أو غيرها من التقنيات والأدوات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ألفابت" بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة بنسبة 0.6% إلى 1437.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1439.8 دولار وأقل سعر عند 1425.3 دولار.



وحتى إغلاق جلسة الجمعة الماضية، بلغت القيمة السوقية لمالكة "جوجل" 919.1 مليار دولار بعد "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون".