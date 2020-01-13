شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اختارت «إنيرجي إنتلجنس» رئيس أرامكو شخصية العام على مستوى العالم ؟ والان نبدء بالتفاصيل

اختارت لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، كشخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م.

وأعلنت شركة إنيرجي إنتلجنس اليوم اختيار المهندس الناصر لهذه الجائزة الدولية الرفيعة التي يجري الترشيح لها عن طريق النظراء في قطاع الطاقة، مشيرةً إلى أنه يُعد المسؤول التنفيذي الرابع والعشرين الذي يفوز بها. وستُقدم الجائزة لرئيس أرامكو السعودية خلال حفل عشاء في 13 أكتوبر المقبل، وذلك في ختام اليوم الأول من مؤتمر منتدى إنيرجي إنتليجنس في لندن.

وجاء اختيار الناصر لهذه الجائزة بعد استيفائه لمعاييرها التي تشمل العديد من المنجزات التي جعلت الشركة تحقق نتائج كبيرة ومهمة على صعيد توفير الطاقة للعالم، ونمو أعمال الشركة في هذا المجال بصورة مميزة.