لماذا اختارت «إنيرجي إنتلجنس» رئيس أرامكو شخصية العام على مستوى العالم ؟

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وأعلنت شركة إنيرجي إنتلجنس اليوم اختيار المهندس الناصر لهذه الجائزة الدولية الرفيعة التي يجري الترشيح لها عن طريق النظراء في قطاع الطاقة، مشيرةً إلى أنه يُعد المسؤول التنفيذي الرابع والعشرين الذي يفوز بها. وستُقدم الجائزة لرئيس أرامكو السعودية خلال حفل عشاء في 13 أكتوبر المقبل، وذلك في ختام اليوم الأول من مؤتمر منتدى إنيرجي إنتليجنس في لندن.
وجاء اختيار الناصر لهذه الجائزة بعد استيفائه لمعاييرها التي تشمل العديد من المنجزات التي جعلت الشركة تحقق نتائج كبيرة ومهمة على صعيد توفير الطاقة للعالم، ونمو أعمال الشركة في هذا المجال بصورة مميزة.
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