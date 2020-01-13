429 ألف وظيفة سياحيةيشغلها أجانب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
شكلت المنشآت السياحية الصغيرة ومتناهية الصغر ما نسبته 98.7% من إجمالي المنشآت السياحية في السعودية والبالغ عددها 72,389 منشأة سياحية، بحسب نتائج «مسح المنشآت السياحية لعام 2018»، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس.
وأفادت نتائج المسح بأن عدد المنشآت السياحية متناهية الصغر التي توظف أقل من 6 مشتغلين وعدد المنشآت السياحية الصغيرة التي توظف ما بين 6-49 مشتغلا مجتمعة بلغت 71,448 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت السياحية متوسطة الحجم التي توظف ما بين 50-249 مشتغلا، والمنشآت السياحية كبيرة الحجم التي توظف 250 مشتغلا فأكثر مجتمعة، 941 منشأة، خلال عام 2018.
وأشار المسح إلى أن عدد المشتغلين في المنشآت السياحية ارتفع عن عام 2017 بنسبة 3.1%، حيث بلغ عددهم 552.5 ألف مشتغل، وشكل المشتغلون السعوديون ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد المشتغلين، مبينا أن عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة المميزة للسياحة في المملكة بلغ 20.7 ألف مشتغلة.
وأوضحت نتائج المسح أن التعويضات المدفوعة للمشتغلين التي تشمل الرواتب والأجور والمزايا والبدلات زادت بنسبة 4.1% عن عام 2017، كما بلغت نسبة الزيادة في النفقات التشغيلية 4.3% عن العام السابق.
وبينت النتائج أن الإيرادات التشغيلية للمنشآت السياحية بالمملكة خلال عام 2018 زادت بنسبة 4.6% عن العام السابق، حيث بلغت إيرادات نشاط تقديم الطعام والشراب 43.441 مليون ريال، أي ما نسبته 34,99% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت إيرادات نشاط النقل الجوي للركاب 34.143 مليون ريال، تمثل ما نسبته 27,5% من الإجمالي، كما بلغت إيرادات نشاط الإقامة للزوار 21.741 مليون ريالا تعادل 17,5% من قيمة الإجمالي.
ويهدف مسح المنشآت السياحية إلى توفير بيانات شاملة عن الأنشطة السياحية، مثل: عدد المنشآت السياحية، وعدد المشتغلين فيها وإجمالي تعويضاتهم، وقيمة الإيرادات والمصروفات، وغيرها من البيانات المتعلقة بالمجال السياحي.
72,389 منشأة سياحية بالمملكة
تتوزع إلى:
- 71,448 منشأة متناهية الصغر توظف أقل من 6 مشتغلين، وصغيرة توظف 6-49 مشتغلا، مجتمعة
- 941 منشأة متوسطة الحجم توظف 50-249 مشتغلا، وكبيرة توظف 250 مشتغلا فأكثر، مجتمعة
المشتغلون في المنشآت السياحية:
552,556 مشتغلا
- السعوديون 123,27922.3%
- غير السعوديين429,27777.7%
- الذكور 531,824 مشتغلا
- الإناث 20,732 مشتغلة
المشتغلون السعوديون حسب المهن:
- 17 % مدراء 21,471
- 19 %أخصائيون 22,746
- 18 % فنيون 23,598
- 33 % مهنيون 41,001
- 12 % عمال 14,463
الإيرادات التشغيلية للمنشآت السياحية:
- 43.441 مليون ريال نشاط تقديم الطعام والشراب 34.99%
- 34.143 مليون ريال نشاط النقل الجوي للركاب 27.5%
- 21.741 مليون ريال نشاط إقامة الزوار 17.5%
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