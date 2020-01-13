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استياء من زيادة رسوم مواقف مطار جدة 230 %

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

فيما استاء عدد من مرتادي مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة من ارتفاع رسوم المواقف والبالغة 10 ريالات للساعة الواحدة، بررت الهيئة العامة للطيران المدني الزيادة، والتي وصلت إلى 230% مقارنة بالسعر السابق « 3 ريالات للساعة»، بهدف توفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل الحركة المرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء لـ«مكة» أن تحديد أسعار مواقف المطار تختلف من مطار إلى آخر، حيث يتم تحديدها من قبل إدارة المطار بناء على التكاليف الإنشائية والتشغيلية، نافيا أي علاقة للشركات المشغلة بتحديد الأسعار.

وأفاد الرؤساء بأن الهيئة أتاحت خيار السداد الالكتروني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الصالة رقم (1) والذي يتيح خصما يصل إلى 50% من قيمة الرسوم عند الدفع عبر المكائن الذاتية المتوفرة داخل المطار، حيث يبلغ سعر الساعة الواحدة أو أجزاء منها خمسة ريالات، مبينا أن الهدف من ذلك تشجيع مرتادي المطار على استخدام التقنية ‪.الحديثة‬

التسعيرة وفق التكاليف

وحول الاختلاف في تسعيرة المواقف بين مطار وآخر أشار متحدث الهيئة العامة للطيران المدني بأن تسعيرة المواقف بالمطارات تعتمد على دراسة الظروف لكل مطار من حيث التكاليف الإنشائية والتشغيلية للمطار، وتكاليف المشغل للمواقف بالمطار ومستوى الخدمات المقدمة به.

المطار يحدد السعر

وفيما يتعلق بتحديد الأسعار وما إذا كانت الشركات المشغلة لها علاقة ومن المخول بذلك أشار الرؤساء إلى أن تحديد الأسعار لا يتم من خلال الشركات المشغلة، مبينا أن إدارة المطار هي المعنية وهي من تقوم بتحديد الأسعار وفق معادلات خاصه، والتي بصفتها تحت مظلة هيئة الطيران المدني.

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لا خدمات مقابل الارتفاع

وتجاهل متحدث الهيئة في إجابته عن استفسارات الصحيفة حول الخدمات الإضافية التي سيحصل عليها المستفيد مقابل الـ10 ريالات للساعة، فيما أشار إلى أنه سيكون متاحا للجمهور عدد من الخيارات لمواقف السيارات من بينها خدمة مواقف صف السيارات بـ25 ريالا للساعة‬، وخدمة مواقف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بـ15 ريال للساعة عبر مكائن الدفع الذاتي و 20 ريالا عبر بوابات الخروج من المواقف‬، وخدمة مواقف‪ ‬السيارات‪ ‬قصيرة‪ ‬الأجل‪ ‬أمام‪ ‬الصالة بـ 5 ريالات‪ ‬للساعة للدفع‪ ‬عبر‪ ‬مكائن‪ ‬الدفع‪ ‬الذاتي‪ ‬داخل المطار و10‪ ‬ريال‪ ات‬للساعة‪ ‬للدفع‪ ‬عبر‪ ‬بوابات‪ ‬الخروج‪ ‬من‪ ‬المواقف، وخدمة مواقف‪ ‬السيارات‪ ‬طويلة‪ ‬الأجل بـ 1 ريال‪ ‬للساعة و 15 ‬ريالا‪ ‬لكامل اليوم للدفع‪ ‬عبر‪ ‬بوابات‪ ‬الخروج‪ ‬من‪ ‬المواقف. ولفت إلى أن خدمة‪ النقل ‬الترددي‪ ‬بين‪ ‬الموقف‪ ‬والصالة‪ ‬مجانية.

لا تطبيقات ذكية للدفع

وبحسب الرؤساء، لم توفر الهيئة حتى الآن تطبيقا عبر الأجهزة الذكية اللوحية «الهواتف» لتسهيل الدفع وتجنب عناء المسافر من الاصطفاف على الأجهزة الموجودة داخل المطارات، في حين أوضح أن التصاميم الأساسية للمواقف استندت على تفعيل دور التقنية وتقليل القوى البشرية بالمواقف.

السعر مرتفع رغم الخصم

في المقابل كان لـ»مكة» جولة داخل مطار الملك عبدالعزيز الذي يعد نقلة نوعية وتحفة معمارية لتقديم أفضل الخدمات والتوسع في عدد المسافرين، فقد أبدى عدد من المسافرين تعجبهم واستياءهم من الأسعار التي فرضتها هيئة الطيران في المواقف وعدم وضع لافتات تشير إلى وجود خصم 50% من قيمة أجرة الموقف حال السداد من تلك الأجهزة.

وقال أحمد السليماني إنه ورغم وجود تلك الأجهزة التي لم نعلم عنها سوى بالسؤال وبعد تضجري من ارتفاع سعر الموقف إلا أنه وبعد الخصم فإن السعر يعد مرتفعا سواء لمن أراد أن يوصل مسافرا أو من يريد المكوث عددا من الأيام.

وأوضح يوسف الثقفي أنه فوجئ بوجود فاتورة باهظة الثمن «على حد قوله» بعد توقفه لبضع ساعات في مطار جدة، وقال: وصلت إلى بوابات الخروج وفوجئت بطلب مبلغ 80 ريالا ولم أكن أعلم أن السعر تغير من 3 ريالات حتى وصل 10 ريالات، واضطررت إلى العودة والبحث عن الأجهزة التي تمكنني من خفض المبلغ إلى 40 ريالا، وهذا أيضا غير منطقي.

الخيارات المتاحة في مواقف السيارات بالمطار: