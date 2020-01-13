منظومة العشرين تناقش دور التقنيات الناشئة في التحول الصناعي الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
يفتتح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان اليوم ندوة «دور التقنيات الناشئة في التحول الصناعي الرقمي في المملكة، ضمن منظومة دول مجموعة العشرين»، وذلك في مقر المجلس بالرياض.
وتتمحور الندوة حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد وفق رؤية المملكة 2030 وعلاقته برفع كفاءة الإنفاق مع المشتريات المحلية، ونقل وتوطين التقنية سواء أكان رأسيا أو أفقيا.
ويشارك في محاور الندوة مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتورة لطيفة العبدالكريم.
ويحضر هذه الندوة عدد من أعضاء مجلس الشورى، ومسؤولون من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومختصون من أكاديميين وبعض المهتمين بالتقنية والتحول الرقمي والحوسبة المعلوماتية، وممثلون من القطاع العام والقطاع الخاص.
وتأتي هذه الندوة بمناسبة استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين خلال نوفمبر 2020.
محاور الندوة:
- التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
- دور المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد
- علاقة رفع كفاءة الإنفاق مع المشتريات المحلية
- نقل وتوطين التقنية رأسيا أو أفقيا
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