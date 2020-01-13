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14 مليونا مكافأة لـ 5022 متدربا ومتدربة في «تمهير»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، 14 مليون ريال مكافأة لنحو 5 آلاف متدرب ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وذلك عن شهر ديسمبر 2019.

وأوضح «هدف» أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، إضافة لتأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام برنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج.

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ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذا للأمر السامي الكريم، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج «تمهير».

متدربو "تمهير"

5022 متدربا

مكافآت ديسمبر