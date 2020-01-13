شكرا لقرائتكم خبر عن "ريدان" توقع اتفاقيتين لمنح أحقية الامتياز التجاري مع مؤسسة "برج البندقية للحلويات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن توقيع اتفاقيتين لمنح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الامتياز التجاري مؤسسة برج البندقية للحلويات التجارية لمدة خمس سنوات في مدينة الطائف.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الاتفاقيتين بخصوص فرعي ريدان على شارع شهار العام جوار سمينا، وريدان إكسبريس تقاطع شارع 25 مع شارع المسيال.

وبحسب البيان، فإن قيمة العقد ستكون 30 ألف دولار رسوم الامتياز التجاري لفرع ريدان و10 آلاف دولار رسوم الامتياز التجاري لفرع ريدان اكسبريس بالإضافة إلى نسبة من المبيعات لكلاً منهما.

وبإبرام الاتفاقيتين يزداد توسع وانتشار سلسلة فروع شركة ريدان الغذائية في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها.

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يُذكر أنه سيكون لهذا العقد أثر إيجابي على الشركة في الربع الرابع لعام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف التمويلية. وكذلك أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) – عقود الإيجار.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.