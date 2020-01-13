شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 500 مليون دولار.. تابعة لـ"أرامكو" تستعد لإطلاق صندوق استثماري جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد شركة أرامكو السعودية لمشروعات الطاقة التابعة لـ"أرامكو" عملاق النفط لإطلاق صندوق جديد للاستثمار هذا العام بقيمة 500 مليون دولار.

وسيتم تمويل الصندوق الجديد بشكل رئيسي من عائدات الاستثمارات السابقة في 45 شركة تكنولوجيا في أوروبا وأمريكا كانت الشركة قد استثمرت بها عام 2012، بحسب "العربية".

ووقعت مؤخرا، شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" مذكرتي تفاهم مع شركة (بلاستيبوليس) وشركة (أركيما)، وهي شركة فرنسية في تصنيع الكيميائيات المتخصِّصة.

وتهدف الاتفاقية لتأسيس مركز تميُّز لمنظومة الأعمال، لتعزيز الصناعات اللامعدنية في المملكة العربية السعودية وفرنسا، وزيادة فرص الاستثمار المحلية في المواد اللامعدنية في جميع القطاعات.

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وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.