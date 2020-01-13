شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يكشف رغبة بلاده بأسعار مستدامة للنفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقة الشرق الأوسط، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط.

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي، وفقا لقناة سي ان بي سي عربية.

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وقال الوزير إن المملكة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم وشهدت هجوما على اثنتين من منشآتها النفطية في سبتمبر الماضي خفض مؤقتا إنتاجها للنصف، هي مورد الخام الأكثر "اعتمادية ومسؤولية".

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام قليلة من تراشق في التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الإيراني "قاسم سليماني" في العراق في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بامتلاك إيران أي أسلحة نووية.