شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بأكثر من 6% محققاً مستويات قياسية تاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم بشكل قوي مواصلاً تحقيق أعلى مستويات قياسية جديدة، وذلك على خلفية انتعاش مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمي وتصدرها المنافسة مع مواطنتيها "جنرال موتورز" و"فورد".



وتوقع محللون استمرار مكاسب سهم "تسلا" مستهدفا مستوى 612 دولار من تقديرات سابقة عند 385 دولارا، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة 60%.

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وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، قفز سهم "تسلا" بأكثر من 103% مقارنة بمكاسب مؤشر "إس أند بي 500" التي بلغت 10% فقط.



وعلى أثر مكاسب السهم في الآونة الأخيرة، تجاوزت القيمة السوقية لشركة "تسلا" تسعين مليار دولار مقارنة بقيمة "جنرال موتورز" التي استقرت قرب خمسين مليار دولار وقيمة "فورد" التي تقدر بـ36 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.4% إلى 508.7 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 509.8 دولار، وهو أعلى مستوى قياسي في تاريخه، وأقل مستوى عند 492 دولارا.