شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع انتظاراً لحدث الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسار النحاس خلال تعاملات اليوم وسط ترقب في الأسواق العالمية لحدث التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وتنتظر الأسواق توقيع اكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع على أول مرحلة من الصفقة التي تم التوصل إليها في الشهر الماضي وحالت دون تصاعد الحرب التجارية بينهما.

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ويعني إتمام هذه الصفقة وبدء المفاوضات على المرحلة الثانية بين البلدين مزيدا من المرونة في العلاقات التجارية مما يصب في صالح الإقبال على المعادن الصناعية كالنحاس والسلع الزراعية أيضا.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتتفعت العقود الآجلة للنحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:47 بتوقيت جرينتش بحوالي 1% إلى 284.05 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 284.1 دولار وأقل سعر عند 280.5 دولار.