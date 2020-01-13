شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع مع تحول الانظار نحو الصفقة التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع مستفيدة من التفاؤل الذي يسود الأسواق قبيل التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني وبدء المفاوضات على المرحلة الثانية بشكل فوري.

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وأضاف "ترامب" بأنه يتوقع تأجيل التوقيع على المرحلة الثانية لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



ورغم ذلك، يرى أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق لا يعني انتهاء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لكنها خطوة على الطريق الصحيح.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 28845 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 9214 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 3275 نقطة.