شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع استنادا على آمال تحسن الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" إلى الارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين بعد هبوطها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، واستنادا على آمال تحسن الطلب العالمي مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من توقيع اتفاق التجارة.

ارتفع خام برنت إلى مستوي 65.24$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.10$ ، وسجل أدنى مستوي عند 64.74$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.6% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجلت فى اليوم السابق أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 64.58$ للبرميل.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 5.5% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تموز/يوليو 2019 ، بفعل انحسار مخاوف تعطل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

من المقرر توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء المقبل ،لتنتهي رسميا الحرب التجارية الشراسة التي استمرت لأكثر من عام ونصف ،وأضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على النفط.

قال مسؤولون فى البيت الأبيض يوم الجمعة إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" دعت ما لا يقل عن 200 شخص لحضور حفل توقيع الصفقة ،لكن البلدين لم يعلنا حتى الآن تفاصيل ما سيتم توقيعه.