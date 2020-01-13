شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين ريال غرامات على مخالفي نظام الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

قررت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بهيئة الاتصالات فرض عقوبات بغرامات مالية تجاوزت (6) ستة ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات.

وتضمنت هذه المخالفات عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.

بالإضافة إلى استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها.كما أوضحت الهيئة بأن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.