تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 7 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى نحو 685 جنيها مقابل 692 جنيها أمس في تصريحات نشرها مصراوي.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 587 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 782 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.
وأرجع نجيب، هبوط الذهب في السوق المحلي اليوم، إلى تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.
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