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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي قرب ذروة أسبوعين بفضل اتفاق التجارة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،قبيل توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى وقت لاحق هذا الأسبوع.
ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 97.53 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.35 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.33 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الجمعة ،منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.58 نقطة.
وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت العملة الأمريكية ، تحت تأثير بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
أضاف الاقتصاد الأكبر فى العالم وظائف جديدة بالقطاعات الغير زراعية بنحو 145 ألف فى كانون الأول/ديسمبر ،بأقل من توقعات الخبراء 162 ألف وظيفة ،وعدلت وظائف تشرين الثاني/نوفمبر بالنقص إلى 256 ألف من 266 ألف.
من المنتظر أن يوقع مسؤولون من الولايات المتحدة والصين صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الذي طال انتظاره ، يوم الأربعاء المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين " يوم الأحد أن التزامات الصين لم تتغير خلال عملية مراجعة بنود الاتفاق والترجمة المطولة ،وأكدت على أن تفاصيل الصفقة التجارية ستنشر هذا الأسبوع.
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