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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع تحت ضغط تباطؤ الطلب الاستثماري وصعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا اليوم السابق ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط تباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة ، بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.8% إلى مستوي 17.91$ ، من مستوي الافتتاح عند 18.05$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 18.07$.
أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة واحد بالمئة ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017.
تراجع الطلب بشدة على الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل انحسار التوترات فى منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من توقيع اتفاق التجارة يوم الأربعاء المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى الوقت الحالي.
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